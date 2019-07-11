"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
11 TEMMUZ 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

'Myanmar, Müslümanlar için güvenli değil'

11 Temmuz 2019, Perşembe 18:01
Uluslararası Af Örgütünden yapılan yazılı açıklamada, "Myanmar, Arakanlı Müslümanların geri dönmesi için güvenli değil." denildi.

Uluslararası Af Örgütü, "Myanmar’ın Arakanlı Müslümanların geri dönmesi için güvenli bir yer olmadığını" açıkladı.

Uluslararası Af Örgütünden yapılan yazılı açıklamada, İsviçre’nin Cenevre kentinde devam eden Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi’nin (UNHRC) 41. oturumunda örgüt yetkilileri tarafından Arakan’daki insani duruma değinildiği belirtildi. Açıklamaya göre, örgüt yetkilileri, Arakanlı Müslümanların eşitlik, milliyet, hareket özgürlüğü, sağlık hizmeti, eğitim ve iş fırsatlarına erişim gibi haklarının sistematik olarak reddedilmeye devam ettiğini söyledi.

Yetkililer, oturumda Arakanlı Müslümanların, "Kamusal hayata katılma ve dini inançlarını açıkça ortaya koyma hakları hala ihlal ediliyor." açıklamasında bulundu.

Myanmar hükümetinin, Chin ve Arakan eyaletlerinde 21 Haziran’dan bu yana internet erişimini kapattığını kaydeden örgüt yetkilileri, "Arakan eyaletinin bölgedeki siviller ve geri dönmeyi bekleyen Arakanlı Müslümanlar için kesinlikle güvenli olmadığını" vurguladı.

İnsan hakları gözlemcilerine izin yok

Af Örgütü yetkilileri, Arakan'da 128 bin kişinin tutuklama kamplarında bulunduğunu ve hayatta kalmak için insani yardıma muhtaç olmalarından dolayı endişe taşıdıklarını dile getirdi.

Myanmar’ın insani erişimi ciddi şekilde kısıtladığını kaydeden yetkililer, bağımsız gazetecilerin ve insan hakları gözlemcilerinin bölgeye girmekte güçlükle karşılaştığını ifade etti.

Arakanlı Müslümanların sistematik olarak ayrımcılığa maruz kaldığını ve hareket özgürlüğüne sahip olmadığını dile getiren örgüt yetkilileri, eski Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Kofi Annan başkanlığındaki Arakan Komisyonunun Budist çoğunluğa sahip Myanmar yönetimini "tavsiyelerini yerine getirmek için gerçek çabalarla" uğraşmadığı gerekçesiyle suçladı.

Myanmarlı yetkililerin, komisyona ait 88 tavsiyenin 81’ini uyguladığını iddia ettiğini aktaran yetkililer, gerçeğin çok farklı olduğunu, Myanmar hükümetinin Arakanlı Müslümanların vatandaşlık haklarını geri kazanmasında ilerleme kaydetmediğini belirtti.

AA

Etiketler: Myanmar, Uluslarası Af Örgütü
Okunma Sayısı: 228
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Srebrenitsa'da acılar tazelendi

    Şehit Savcı Kiraz'ın davasında karar açıklanacak

    Münih'te 3 camiye bomba ihbarı

    Türk ve Rus heyetler Ankara'da 'Suriye'yi görüştü

    'Myanmar, Müslümanlar için güvenli değil'

    Kaşıkçı cinayeti sonrası Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye gelen turist sayısında düşüş

    AB Türkiye'ye yapılan maddi desteği 2020'de donduracak

    Yeni Asya Neşriyat'ın "Medrese-i Yusufiye" kampanyası devam ediyor

    İBB Meclisi otogardaki otoparkları İSPARK'a devretti

    İşte İstanbul'da ulaşımın ücretsiz olduğu günler

    520 büyük şehire ilişkin dikkat çeken 'iklim' araştırması

    'Neredeyse her dakika masum bir insanı katlediyorlardı'

    Ankara'da 19 hastane personeli gazdan etkilendi

    İsrail askerlerinin yaraladığı bir Filistinli daha şehit oldu

    Çin: ABD ile ticaret müzakereleri tekrar başlayacak

    Taksilerde ''kısa mesafe'' sorunu çözüm bekliyor

    Netanyahu'dan tahrik dolu açıklamalar

    3 ile sağanak ve dolu uyarısı!

    Şekerli içeceklere dikkat!

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Güdümlü yargıda “pardon”lar bitmez
    M. Latif SALİHOĞLU

    “Ümmeti parçalama” soruları
    Ahmet BATTAL

    Horozlanan tavuklara dik durmak
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Hafiyelerin sözlerine adalet nasıl bina olunur?
    Süleyman KÖSMENE

    Peygamberler maldan miras bırakmazlar
    Mikail YAPRAK

    Yeni Asya’nın “çekirdek” olma özelliği
    Genel

    3 ile sağanak ve dolu uyarısı!
    Ali FERŞADOĞLU

    Azrail (as) sevilir mi?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.