'Myanmar, Müslümanlar için güvenli değil'

Uluslararası Af Örgütünden yapılan yazılı açıklamada, "Myanmar, Arakanlı Müslümanların geri dönmesi için güvenli değil." denildi.

Uluslararası Af Örgütü, "Myanmar’ın Arakanlı Müslümanların geri dönmesi için güvenli bir yer olmadığını" açıkladı.

Uluslararası Af Örgütünden yapılan yazılı açıklamada, İsviçre’nin Cenevre kentinde devam eden Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi’nin (UNHRC) 41. oturumunda örgüt yetkilileri tarafından Arakan’daki insani duruma değinildiği belirtildi. Açıklamaya göre, örgüt yetkilileri, Arakanlı Müslümanların eşitlik, milliyet, hareket özgürlüğü, sağlık hizmeti, eğitim ve iş fırsatlarına erişim gibi haklarının sistematik olarak reddedilmeye devam ettiğini söyledi.

Yetkililer, oturumda Arakanlı Müslümanların, "Kamusal hayata katılma ve dini inançlarını açıkça ortaya koyma hakları hala ihlal ediliyor." açıklamasında bulundu.

Myanmar hükümetinin, Chin ve Arakan eyaletlerinde 21 Haziran’dan bu yana internet erişimini kapattığını kaydeden örgüt yetkilileri, "Arakan eyaletinin bölgedeki siviller ve geri dönmeyi bekleyen Arakanlı Müslümanlar için kesinlikle güvenli olmadığını" vurguladı.

İnsan hakları gözlemcilerine izin yok

Af Örgütü yetkilileri, Arakan'da 128 bin kişinin tutuklama kamplarında bulunduğunu ve hayatta kalmak için insani yardıma muhtaç olmalarından dolayı endişe taşıdıklarını dile getirdi.

Myanmar’ın insani erişimi ciddi şekilde kısıtladığını kaydeden yetkililer, bağımsız gazetecilerin ve insan hakları gözlemcilerinin bölgeye girmekte güçlükle karşılaştığını ifade etti.

Arakanlı Müslümanların sistematik olarak ayrımcılığa maruz kaldığını ve hareket özgürlüğüne sahip olmadığını dile getiren örgüt yetkilileri, eski Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Kofi Annan başkanlığındaki Arakan Komisyonunun Budist çoğunluğa sahip Myanmar yönetimini "tavsiyelerini yerine getirmek için gerçek çabalarla" uğraşmadığı gerekçesiyle suçladı.

Myanmarlı yetkililerin, komisyona ait 88 tavsiyenin 81’ini uyguladığını iddia ettiğini aktaran yetkililer, gerçeğin çok farklı olduğunu, Myanmar hükümetinin Arakanlı Müslümanların vatandaşlık haklarını geri kazanmasında ilerleme kaydetmediğini belirtti.