"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
29 KASIM 2019 CUMA - YIL: 50

Necef'te 18 kişi öldü, 350 kişi yaralandı

29 Kasım 2019, Cuma 10:30
Irak'ın Necef kentinde düzenlenen hükümet karşıtı gösterilerde güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu 18 kişi öldü, yaklaşık 350 kişi yaralandı.

2 ayda 300'den fazla insan öldü: Irak’ta neler oluyor?

Irak'ta kan akmaya devam ediyor

Irak'ta Adli Tıp Merkezi'nden bir yetkilinin, verdiği bilgiye göre, ölen göstericiler gerçek mermi isabet etmesi sonucu öldü. 

Necef'teki olaylara tanık olanlar da, sivil kıyafetli kişilerin göstericilere ateş açtığını söyledi. Necef Emniyet Müdürlüğü'nden polis memuru Halil İsmail, terörle mücadeleden bir ekibin Necef'e geldiğini bildirdi.

Güvenliği sağlamak üzere kentin çeşitli bölgelerine dağılan terörle mücadele ekiplerinin halk tarafından büyük saygınlığa sahip olduğu biliniyor. 

Necef'e "askeri komutan" atandı

Öte yandan, Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, Necef'te "güvenliğin sağlanması" için General Ali el-Haşimi'yi "askeri komutan" olarak atamıştı.

Göstericiler, hükümete yönelik baskıları artırmak amacıyla 4 gündür Nasıriye'deki köprüleri araç trafiğine kapatıyor.

Göstericiler hükümetin istifasını istiyor

Irak'ta işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto etmek amacıyla 1 Ekim'de başlayan gösterilerde şu ana kadar 300'den fazla kişi öldğ, 15 binden fazla kişi yaralandı.

Başkent Bağdat başta olmak üzere orta ve güney kesimlerdeki kentlerde devam eden gösteriler sırasında, İran'ın ülkedeki nüfuzuna yönelik tepkiler de dile getiriliyor.

Açıklanan reform paketlerinden ikna olmayan göstericiler, güvenlik güçlerine protestolarda şiddet kullanılması talimatı vermekle suçladıkları Başbakan Adil Abdulmehdi hükümetinin istifasını istiyor.

AA

Etiketler: ırak, necef
Okunma Sayısı: 91
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Necef'te 18 kişi öldü, 350 kişi yaralandı

    Siyanür satışı yasaklandı

    Resmi Gazete'de yayınlandı: 16 ülkeye yeni büyükelçi atandı

    Meteoroloji Marmara'yı uyardı

    Müslümanlar Avrupa'nın geleceği

    Fitne ve fesat, seçmen iradesini zedeleniyor

    Gıda enflasyonu yüzde 40’a dayandı

    EYT’lilere verilen sözler tutulmalı

    Nitelikli bir eğitim sistemi tesis edilmeli

    İslamafobi için özür diledi

    Düşen faizin acısını böyle çıkarıyorlar

    Şehir Üniversitesi niye ölüme mahkûm ediliyor?

    Siyaset hareketleniyor

    Trump'tan sürpriz Afganistan ziyareti

    Almanya’da "yastık altı" birikim 235 milyar euro

    Bakan Turhan'dan 'Atlas Global' açıklaması

    Berat Albayrak KYK borçlarıyla ilgili konuştu

    Arnavutluk'taki depremde ölü sayısı 45'e çıktı

    Erdoğan Kılıçdaroğlu'na tazminat davası açtı

    Avrupalıların küresel ısınma korkusu terör korkusunu geçti

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Siyaset hareketleniyor
    Faruk ÇAKIR

    Korku siyaseti faydasız
    Genel

    Düşen faizin acısını böyle çıkarıyorlar
    M. Latif SALİHOĞLU

    Dar daireyi terk eden, genişte boğulur
    Süleyman KÖSMENE

    Nişanlılık döneminde ölçüler
    Genel

    Müslümanlar Avrupa'nın geleceği
    Genel

    Şehir Üniversitesi niye ölüme mahkûm ediliyor?
    Genel

    EYT’lilere verilen sözler tutulmalı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Risale-i Nur'dan

    Risale-i Nur, rahmet-i İlâhiye ile elimize verildi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.