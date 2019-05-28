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28 MAYIS 2019 SALI - YIL: 50

Neçirvan Barzani IKBY'nin yeni başkanı oldu

28 Mayıs 2019, Salı 14:23
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Meclisi, oy çokluğuyla Kürdistan Demokrat Partisi adayı Neçirvan Barzani'yi bölgesel başkan olarak seçti.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Meclisinde, bölgesel başkanlık için düzenlenen ve 81 milletvekilinin hazır bulunduğu olağan oturumda, Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) adayı Neçirvan Barzani 68 oy alarak bölgesel başkan seçildi. 

Toplam 5 adayın yarıştığı seçimde KDP'nin koalisyon hükümet ortağı ve kısa bir süre önce stratejik anlaşma imzaladığı Süleymaniye merkezli Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) sürpriz bir şekilde oturuma katılmayarak başkanlık seçimini boykot etti.

KYB Sözcüsü Şeyh Latif Ömer, Süleymaniye kentinde düzenlediği basın toplantısında, Kerkük'te yeni bir valinin seçilmemesi ve imzalanan anlaşma konusunda KDP'den herhangi bir iyi niyet adımı gelmemesi üzerine oturumu boykot ettiklerini söyledi.

Ömer, KDP'yi bölgede tek taraflı siyaset yürütmekle suçladı. 

IKBY Meclisinde 111 milletvekili bulunuyor.

Neçirvan Barzani'nin başkan seçilmesinin ardından Ramazan Bayramı'ndan sonra kabinenin oluşturulması için gözler mevcut IKBY Güvenlik Ajansı Müsteşarı Mesrur Barzani'ye çevrilecek.

Neçirvan Barzani kimdir?

Irak’ın Erbil kentine bağlı Barzan bölgesinde 1966 yılında doğan Neçirvan Barzani, 1975’te ailesiyle Irak’ı terk ederek İran’a sığındı. Barzani, 1984’te Tahran Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümünden mezun oldu .

Neçirvan Barzani, 1989'da Mesut Barzani liderliğindeki KDP'nin politbüro üyesi olarak siyasi hayatına başladı. Parti içindeki çalışmalarının ardından 1996’da Erbil Merkezli IKBY Başbakan Yardımcısı görevine getirildi.

KDP ve KYB merkezli iki idarenin birleşmesi sonucu Barzani, 2006'da IKBY Başbakanı olarak seçildi.

KDP'nin IKBY'deki seçimlerde birinci parti çıkması sebebiyle Neçirvan Barzani, bölgesel başkan seçilene kadar başbakan koltuğunda oturan isim oldu.

AA

Etiketler: barzani, ıkby
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