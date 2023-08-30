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30 AĞUSTOS 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

New York'tan müjdeli bir haber

30 Ağustos 2023, Çarşamba 00:56
New York Belediye Başkanı Eric Adams, cuma vaktinde ve ramazan ayında iftar saatinde ezanın dışarıdan duyulabilecek şekilde okunabileceğini belirtti.

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New York Belediye Başkanı Eric Adams, şehirdeki camilerde cuma vaktinde ve ramazan ayında iftar saatinde ezan sesinin dışarıya verilebileceğini açıkladı.

Adams, düzenlediği basın toplantısında "Bürokrasiyi ortadan kaldırıyoruz ve açıkça söylüyoruz ki eğer herhangi bir ayinde veya ibadethanede iseniz, cuma namazı ezanını daha güçlü duyurmak için izin başvurusunda bulunmanıza gerek yoktur." dedi.

Adams, çeşitli cami dernekleri ve Müslüman vakıf temsilcilerinin hazır bulunduğu toplantıda, katılımcılara, "New York'ta inancınızı yaşamakta özgürsünüz. Gururluyum, sonunda bugün bunu gerçekleştiriyoruz." dedi.

İslam'ın, Hristiyanlık, Musevilik ve diğer inançlar gibi New York kültürünün önemli unsurlarından biri olduğunu ve camilerin, suça karşı mücadele ve düzensiz göçmenler konusunda büyük yardımda bulunduğunu belirten Adams, Müslüman liderlere hitaben, "Size hak ettiğiniz tanınmayı sağlamaya kararlıyız." dedi.

New York'un, özgürlükler ve haklar anlamında birçok konuda öncü olduğunu ifade eden Eric Adams, kanunda yeri olduğu üzere herkese eşit davrandıklarını, kimseye veya herhangi bir gruba fayda sağlamak için kuralları değiştirmediklerini vurguladı.

Müslüman toplum liderlerinin de Adams ve diğer yetkililere teşekkür ettiği toplantının sonunda, aynı kürsüden ezan okundu ve İngilizce açıklamasına yer verildi.

Belediyenin aldığı karar doğrultusunda, ilk cuma gününden itibaren New York'ta ezan sesi, 12.20 ile 13.30 arasında ve ramazan aylarında iftar vaktinde "makul bir seviyede" tutulmak kaydı ile dışarıya verilebilecek.

AA

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