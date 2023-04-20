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20 NİSAN 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

Minneapolis’te ezanın açıktan okunması Din hürriyetine iyi bir delil oldu

20 Nisan 2023, Perşembe
Minneapolis, büyük ABD şehiri için ilk şehir olark şafak vakti Müslüman ezanı okunmasına izin veren yasa değişikliğini kabul etti.

GEVRİYE SHAMSİDDEN - AMERİKA

Minneapolis, Müslüman ezanlarının her saat yayınlanmasına izin verecek ve yıl boyunca günde beş kez “ezan” anonsunun veya “ezan”ın hoparlörlerden duyulmasına izin veren ilk büyük ABD şehri olacak.

Minneapolis Star Tribune’nin bildirdiğine göre, Minneapolis Şehir Meclisi, oybirliğiyle, yılın belirli zamanlarında gürültü kısıtlamaları nedeniyle şafak vakti ve akşam geç saatlerde yapılan aramaları engelleyen şehrin gürültü yönetmeliğini değiştirmeye karar verdi. Oylama, Müslümanların kutsal Ramazan ayı sırasında geldi.

Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi’nin Minnesota bölümünün yönetici direktörü Jaylani Hussein, oylamadan sonra “Anayasa geceleri uyumaz” dedi. 

Minneapolis’teki eylemin dünyaya “din özgürlüğü üzerine kurulu bir ulusun sözünü yerine getirdiğini” gösterdiğini söyledi. Minneapolis, en azından 1990’lardan beri artan bir Doğu Afrikalı göçmen nüfusuna sahip ve artık camiler yaygın. Konseyin 13 üyesinden üçü Müslüman olarak tanımlanıyor.

Karar hiçbir örgütlü topluluk muhalefeti çekmedi. 

ABD'de bir ilk daha: Minneapolis'te 5 vakit ezan hoparlörle açıktan okunacak
ABD semalarında ezan sesleri - ABD'de de ezan yaygınlaşıyor

 

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