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9 NİSAN 2023 PAZAR - YIL: 54

ABD semalarında ezan sesleri - ABD'de de ezan yaygınlaşıyor

09 Nisan 2023, Pazar 01:26
HOPARLÖRLE EZAN OKUNAN ABD ŞEHİRLERİNE, OREGON EYALETİNE BAĞLI ASTORIA DA DAHİL OLDU.

Gözyaşlarını tutamadı

Astoria’da ikamet eden Mısırlı Rana Abdulhamid’in girişimiyle şehrin tarihinde ilk kez 3 camide hoparlörden ezan okundu. 3 ay resmî makamlara müracaat ettikten sonra onay verildiğini ifade eden Rana, ezan iznini şehrin en büyük camilerinin müezzinlerine teslim ederken gözyaşlarına hâkim olamadı.

4 şehirde daha ezan okunuyor

ABD tarihinde ilk defa 2004’te Michigan eyaleti Hamtramck şehrinde ezan okunmuş, onu aynı eyalette Dearborn takip etmiş, peşinden New Jersey Eyaletinin Paterson şehri gelmiş ve son olarak geçen yıl Minnesota Eyaleti Minneapolis şehrinde Ramazan’da hoparlörle ezan kararı çıkmıştı.

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ABD’de ezan yaygınlaşıyor - OREGON eyaletinde de hoparlönden ezana izin çıktı

ABD’nin Oregon eyaletinin Astoria kentinde ikamet eden Mısırlı genç kadın Rana Abdulhamid’in girişimiyle şehrin tarihinde ilk defa 3 camide hoparlörden ezan okunabilecek. 

ABD’de bir kadın Oregon’da hoparlörden ezan okunmasını sağladı. ABD’nin Oregon eyaletinin Astoria kentinde ikamet eden Mısırlı genç kadın Rana Abdulhamid’in girişimiyle şehrin tarihinde ilk kez 3 camide hoparlörden ezan okunabilecek. Genç kadının bu başarısı Mısır’da ve bazı Arap ülkelerinde sosyal medya takipçilerinden geniş övgü aldı. Şarku’l Avsat’a konuşan genç kadının annesi Mona el-Bağdadi, 3 yılı aşkın süredir Astoria’da yaşadığını ve sokakta yürürken ezan duymadığını söyledi. Anne, Mısır’a yaptıkları ziyaretler sırasında sokaklarda ezan sesini duymaktan etkilendiklerini, bunun üzerine kızı Rana’dan Astoria’ya da ezan sesinin gelmesi için ilgili makamlara başvuruda bulunmasını istediğini, çünkü ezan sesi duymanın Müslümanların hakkı olduğunu belirtti. 3 ay resmi makamlara müracaat ettikten sonra onay verildiğini ifade etti.

İZİN ÇIKINCA GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Anneye göre kızı Rana, ezan okunma iznini şehrin en büyük camilerinin müezzinlerine teslim ederken gözyaşlarına hakim olamadı. Ramazan ayına girmeden onayları tamamlamaya çalışsa da onayı geçen Pazar (26 Mart 2023) alabildi ve ezan Pazartesi günü ilk kez hoparlörden duyulabildi. Google’da pazarlama ve ortaklık yöneticisi olarak çalışan Rana, yaklaşık 15 yıldır ABD’de kadın hakları alanında aktivistlik yapıyor ve bu alanda Birleşmiş Milletler’den (BM) aldığı ödül de dahil olmak üzere birçok uluslararası ödüle sahip.

Ramazan sevincinin göstergesi

Astoria’daki Ramazan atmosferine hakkında konuşan anne el-Bağdadi şöyle diyor: “Müslüman ve gayrimüslimlere verilen iftar yemeklerinin yanı sıra, Müslümanların evlerini ve camilerini süslemeleri Astoria’daki Ramazan sevincinin göstergesi” El-Bağdadi, birçok ABD’linin şehrin hoparlörlerinden ilk ezanı okuyan genç müezzinin sesine hayran kaldığını belirtti. Astoria, büyük Müslüman topluluğunun yanı sıra, Yunan ve İtalyan topluluğuna da ev sahipliği yapıyor. El-Bağdadi kızının, Pakistan ve Bangladeş cemaatine ait camilerde de ezanın hoparlörden yükseltilmesine izin almak için çabaladığını kaydetti.

ABD’DE 2 binden fazla cami var

Rana, kişisel Facebook sayfasındaki bir gönderide şunları paylaştı: “Tarihi haber… New York’tan Müslüman bir kız büyüdüğü Astoria şehrinin camilerinde Ramazan ayında hoparlörden ezan okunabilmesi için üç izin aldı. 11 Eylül olaylarından sonra hedef alınan mahallede, ibadetimizi yerine getirdiğimiz için özür dilememe yeteneğimiz şu anda çok güçlendi. Müslüman komşularımız ezanı yüksek sesle duymak istedikleri sürece, kilise çanları çalıyorsa, neden ezanlarda okunmasın.” ABD’de büyük bir Müslüman ve Arap topluluğu var. Ayrıca 2 binden fazla cami mevcut.  ABD’deki ilk caminin 1915 yılında Maine şehrinin Bedford semtindeki bir tekstil fabrikasında çalışan Arnavut göçmenler tarafından inşa edildiğine inanılıyor. Bedford’da hala bir Müslüman mezarlığı bulunuyor.

Benzer izinlerin çıkması bekleniyor

ABD tarihinde ilk defa 2004 yılında Michigan eyaleti Hamtramck şehrinde ezan sesi yerel yönetimin kararı ile serbestleştirilmiş ve yine aynı eyalette, Müslümanların çoğunluğu oluşturduğu tek ABD kenti olan Dearborn’da da aynı uygulama başlamıştı. Ezanın halka açık okunacağı üçüncü şehir olan Paterson’da yaklaşık 30 bin Müslüman’ın yaşadığı biliniyor, şehirde bir düzineden fazla cami ve mescit bulunuyor. 2020 yılında Müslümanların en kalabalık olduğu New Jersey Eyaleti’nin Paterson şehri, ezanın dışarıya duyurularak okunabildiği üçüncü yerleşim yeri oldu. Son olarak 2022 Nisan’ında Minnesota Eyaleti’nin Minneapolis şehrinde, bu Ramazan Ayı için 3 vakitte ezanın hoparlörden okunması yönünde bir karar alınmıştı. Müslüman nüfusun arttığı diğer şehirlerde de önümüzdeki yıllarda benzer izinlerin çıkması bekleniyor. (Şarku’l Avsat)

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