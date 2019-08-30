"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
30 AĞUSTOS 2019 CUMA - YIL: 50

Norveç'te en fazla sahte pasaportla yakalananlar Türk vatandaşları

30 Ağustos 2019, Cuma 14:57
Norveç basını, ülke genelinde sahte pasaportla yakalanan yabancıların sayısının rekor kırdığını yazdı.

Ülkenin en çok satan gazetelerinden Aftenposten'de yer alan habere göre bu kişiler arasında Türk vatandaşları ilk sırada.

Gazetenin Norveç Ulusal Kimlik Belgesi Merkezi'nden aldığı verilere göre 2018'de 1.014 kişi sahte pasaport veya kimlikle yakalandı.

Bu, kayıtların tutulmaya başladığı tarihten bu yana en yüksek sayıydı ve bir önceki yıla göre yüzde 86'lık bir artışa denk geliyordu.

Bunların üçte birinden fazlasını oluşturan 482 kişi ise Türk vatandaşıydı.

Türkler Norveç'e iltica başvurularında da ilk sırada yer aldı.

Norveç'e sahte pasaportla giden Türk vatandaşlarının yüzde 19'u Yunanistan belgeleriyle gidip kendilerini Yunan olarak tanıttı.

Gazete bu vakalara örnek olarak 3 Temmuz'da Norveç Vergi İdaresi'ne giderek Romanya pasaportunu verip bir restoranda çalışmaya geldiğini söyleyen bir göçmeni örnek verdi.

Pasaporttan şüphelenen yetkililer, uzmanların incelemeleri sonunda pasaportun sahte olduğunu anladı ve bu kişinin evine baskın yapıldı.

Evinde de sahte bir Romanya kimliği bulunan bu kişinin Türk vatandaşı olduğu anlaşıldı, sınır dışı edildi ve Norveç'e girişi yasaklandı.

Türk vatandaşlarının sahte AB pasaport ve kimliklerinin yanı sıra sahte Schengen vizesi ve Schengen bölgesinde vizesiz seyahate izin veren türden sahte Türk pasaportları da kullandığı belirtiliyor.

2018'de Türk vatandaşları, 765 sığınma başvurusu ile Norveç'e en fazla iltica eden ulus oldu.

Gazeteye konuşan Ulusal Kimlik Belgesi Merkezi Kıdemli Danışmanı Mads Odnes, Türk vatandaşlarının Norveç'e ayak basana kadar sahte belgelere ihtiyaçlarının olduğunu fakat Norveç'e geldikten ve polis tarafından yakalandıktan sonra gerçek kimliklerini açıklayarak iltica başvurusu yaptıklarını söylüyor.

Norveç Polis Direktörlüğü'nün altında, göç idaresi ve polis yetkililerini kimlik belgeleriyle ilgili araştırmalar konusunda desteklemek için kurulan bağımsız bir kurum olan Ulusal Kimlik Belgesi Merkezi, sahte kimlik belgesi kullanan kişilerin ülkelerin refah sistemlerine olan güveni zayıflattığını belirten bir rapor yayımlamıştı.

Norveç Yüksek Mahkemesi, sahte seyahat belgesi kullanan sığınmacılara sahte belge kullanma suçundan ceza verilemeyeceğini hükmetmişti. Birleşmiş Milletler'in Mültecilerin Hukuki Durumuna Dair Sözleşmesi de aynı uygulamayı savunuyor.

BBC Türkçe

Etiketler: Norveç, Türkiye, pasaport, iltica
Okunma Sayısı: 225
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Erdoğan'dan Davutoğlu'na: Lafla tehdit olmaz, söyleyecekleri ne varsa söylesinler

    'Suriye'de siyasi çözüm olmadan Türkiye geri çekilmeyecek'

    BM: 3 milyon 400 bin mülteci çocuk okula gidemiyor

    Erdoğan: İdlib'deki gelişmeler bizim istediğimiz noktada değil

    Pakistan halkı Keşmirliler için sokağa çıktı

    Esad rejimi İdlib'de ateşkes ilan etti

    Norveç'te en fazla sahte pasaportla yakalananlar Türk vatandaşları

    Suriyeli savaş mağdurları Türkiye sınırında gösteri düzenledi

    Esad rejimi İdlib'de bir beldeyi ele geçirdi

    Akar: YPG'nin bölgeden çekildiğine ilişkin bilgiler doğrulanmadı

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde görev değişiklikleri

    İBB'de iki seçim arasında işe alınanlar hakkında inceleme başlatıldı

    'Memurlar yoksulluğa mahkum ediliyor'

    Keşmir'de güvenlik güçleri halka işkence uyguluyor iddiası

    Suriye sınırına askeri sevkiyat

    Erdoğan: Siyasetçinin en büyük sermayesi doğruluk ve dürüstlüktür

    Kayyum atanan belediyeler AİHM'e gidiyor

    'Gözlem noktalarımıza zarar gelirse meşru müdafaa hakkımızı kullanırız'

    İzmir ve Muğla'da terör operasyonları: 21 kişi gözaltına alındı

    Memur zammı hayal kırıklığı

    En Çok Okunanlar

    Şükrü BULUT

    Dinî cemaatler ve tarikatlarla uğraşanlar kaybettiler
    Faruk ÇAKIR

    Merhum Aliya dinlenseydi...
    Ömer Alan

    Hak, hukuk, merhamet!
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    İzmir ve Muğla'da terör operasyonları: 21 kişi gözaltına alındı
    Cevher İLHAN

    İsrail’le artan ticarî işbirliği - 1
    Risale-i Nur'dan

    Muzafferiyet şükür ister
    Genel

    Memur zammı hayal kırıklığı
    M. Latif SALİHOĞLU

    Kur’ân’ın takdir ve tahsin ettiği lisân (5)
    Süleyman KÖSMENE

    Röntgen filmi ceninin simasını görebilir mi?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.