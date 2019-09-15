Orta Afrika'da silahlı çatışma: 23 ölü

Orta Afrika Cumhuriyeti'nin (OAC) kuzeydoğusunda silahlı gruplar arasında çıkan çatışmada 23 kişinin öldüğü onlarca kişinin yaralandığı bildirildi.

OAC'deki Birleşmiş Milletler (BM) İstikrar Misyonundan (MINUSCA) yapılan yazılı açıklamada, Orta Afrika’yı Özgürleştirme ve Adalet Hareketi (MLCJ) üyeleri cumartesi günü Birao'ya saldırarak, 2014'ten bu yana bölgeyi elinde tutan Orta Afrika Cumhuriyeti’nin Yeniden Doğuşu Halk Cephesi'nden (FPRC) kenti geri aldı. Açıklamada, bu sırada iki grup üyeleri arasında çıkan çatışmada 23 kişinin öldüğü, onlarca kişinin de yaralandığı ifade edildi. Ayrıca olaylara müdahale etmek için kente gelen barış gücü askerlerinden birinin de ağır yaralandığı kaydedildi.



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