Pandemi bisiklet kullanımını arttırdı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde, çevreci ve bireysel bir ulaşım aracı olan bisikletin kullanımının yaygınlaşmasının, gelecek yıllarda küresel ısınmanın yavaşlamasına büyük katkı sağlayacağı öngörülüyor.

İklim değişikliğinin en önemli sebeplerinden biri olan karbondioksit emisyonunu azaltmak için önerilen bisiklet kullanımı, salgınla yeniden ön plana çıktı.

Avrupa’da sadece Ekim 2020’ye kadar bisikletle ilgili altyapıya 1 milyar avrodan fazla harcanırken 2 bin 300 kilometre yeni bisiklet yolu kullanıma açıldı. Salgının başlangıcında, Türkiye’de de şehir içi toplu taşıma talebinde yüzde 90, özel araç kullanımında da yüzde 74 düşüş yaşanırken bisiklete rağbet arttı.

Türkiye’de 20-25 milyon kişi bisiklete biniyor. Türkiye’de düzenli bisiklet kullananların sayısı ise 2,5 milyon civarında. Bisiklet Endüstrisi Derneği ve Cyclist Türkiye’nin yaptığı araştırmaya göre, Türkiye’de 20 yaş altındakiler için bisiklet kullanım oranı yüzde 14, 20-34 yaş arasındakiler için yaklaşık yüzde 38 olarak kayıtlara geçti.