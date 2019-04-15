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25 NİSAN 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Pompeo'dan Maduro'ya: Kolombiya sınırını aç

15 Nisan 2019, Pazartesi 12:00
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Venezuela Devlet Başkanı Maduro'dan, muhalefetin başarısız insani yardım sokma girişimi sonrası kapattığı Kolombiya sınırını açmasını talep etti.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, Kolombiya'nın Venezuela sınırındaki Cucuta kentini ziyaret ederek, Venezuelalı muhalifler ve güvenlik güçleri arasında uzun süren insani yardım malzemesi arbedelerinin yaşandığı Simon Bolivar Uluslararası Köprüsünde incelemelerde bulundu. 

İkili daha sonra ABD'nin Venezuela muhalefetine destek için gönderdiği insani yardım malzemelerinin depolandığı diğer sınır kapısı Tienditas'ta basın karşısına geçti.

Pompeo, muhaliflere sağladıkları büyük desteğe rağmen üç aydır deviremedikleri Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'dan, Venezuelalıların geçişleri ve insani yardım malzemesinin sokulması için ülkesinin 23 Şubat'ta kapattığı Kolombiya sınırını açmasını istedi.

Mike Pompeo, "Bay Maduro, bu köprüleri açık, bu sınırları açın. Buna bugün son verebilirsiniz. Umarım, dehşeti, trajediyi gördüğünüzde yöntemlerinizi değiştirmeyi umursayacaksınız." ifadesini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı, bir gazetecinin, ülkelerinden kaçan Venezuelalılara gösterilen cömertliğin, ABD'nin güney sınırındaki göçmenlere karşı düşmanca politikalarla çelişip çelişmediğine ilişkin sorusuna, bu karşılaştırmanın "saçma" olduğu yanıtını verdi. Pompeo, "Nicolas Maduro, burada bekleyen gıdayı kabul etmediğinden insanlar açlıktan ölüyor. Bu korkunç. Hiçbir şey buna benzemez." dedi.

İki ülkenin, kendini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yu bu yönde tanıdıklarını tekrarlayan Pompeo, Devlet Başkanı Maduro'ya görevi bırakması çağrısında bulundu.

Yaptırımlar devam edecek

ABD'nin Venezuela'ya ekonomik bütün yolları kullanarak yaptırım uygulamaya devam edeceğini belirten Pompeo, Kolombiya ve ABD'nin "Venezuelalılar için daha iyi bir gelecek istediğini" öne sürdü.

Pompeo'nun ardından konuşan Duque ise Maduro'nun Uluslararası Ceza Mahkemesinde yargılanmasını umduğunu söyledi.

ABD, Venezuela'dan göçmen akınının etkisini azaltmak için Kolombiya, Peru ve diğer Güney Amerikalı müttefiklerine yaklaşık 275 milyon dolar yardımda bulundu. 

AA

Etiketler: abd, venezuela, pompeo, maduro
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