Putin’den Hz. Muhammed (asm) ile ilgili sözler

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD ve NATO’ya ilettikleri çeşitli güvenlik garantileri ile ilgili teklifler konusunda ilerlemelerin kaydedileceğini umduğunu söyledi.

Putin’in şehir Moskova’da düzenlediği yıllık basın toplantısı 3 saat 56 dakika sürdü. Toplantıda güncel konularla ilgili 55 soruyu cevaplayan Putin, Rusya’nın ABD ve NATO’ya çeşitli güvenlik garantileriyle ilgili teklifleri ihtiva eden 2 anlaşma taslağı ilettiğini hatırlattı. Putin, konuşmasında, sanatta hürriyetle ilgili değerlendirmede bulunurken, bu konuda hürriyetin sağlanması gerektiğini vurguladı. Putin, şunları kaydetti: “Bu hürriyet, başka bir kişinin özgürlüğünü kısıtladığında, geliştirdiğimiz hedeflerle belirli çelişkiler içinde oluyor. Peygamber Muhammed’e yönelik hakaret sanat hürriyeti mi? Bunun hürriyet olmadığını düşünüyorum. Bu, din hürriyetinin ve Müslümanların kutsal duygularının ihlâlidir.” AA

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