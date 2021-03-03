Ruhani'den nükleer anlaşma açıklaması

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, kendileri için asli meselenin yaptırımların kalkması olduğunu yineledi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'de Donald Trump'tan sonra göreve gelen Başkan Joe Biden ile hükümetteki üslubun değiştiğini ve pratik bazı adımların da atıldığını ancak kendileri için asıl meselenin yaptırımların kalkması olduğunu belirterek, ciddi bir irade olması halinde nükleer anlaşma konusunda bu hafta içinde dahi sonuç alınabileceğini söyledi.

Başkent Tahran'da düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada Ruhani, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımları ve nükleer anlaşmayla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İsrail'in Trump'ı yanılttığını ve yanlış yönlendirdiğini savunan Ruhani, Biden yönetiminin önceki hükümetin yaptıklarını telafi etmesi gerektiğini belirtti.