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9 OCAK 2021 CUMARTESİ - YIL: 51

Ruhani'den 'yabancı aşı' açıklaması

09 Ocak 2021, Cumartesi 13:20
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen "güvenli" yabancı üretim aşının ülkeye getirilmesinin hükümetin öncelikleri arasında yer aldığını söyledi.

İran devlet televizyonuna göre, Cumhurbaşkanı Ruhani, başkent Tahran'da düzenlenen Koronayla Ulusal Mücadele Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, Kovid-19 aşılarının teminine ve aşılama sürecine ilişkin bilgi verdi. 

Ruhani, yerli aşı adayının üretiminde önemli ilerleme kaydettiklerini, ülke dışından aşı temininin de hükümetin öncelikleri arasında yer aldığını belirterek, "Hükümet, aşı üretimi ve satın alınması için gerekli her kaynağı temin edecektir." dedi.

Ülke dışından "güvenli" bir aşı alıp getirmeye çalıştıklarını söyleyen Ruhani, bu süreçte ABD'nin bankacılık yaptırımlarından kaynaklı sorunlarla da mücadele ettiklerini ifade etti.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in Batı üretimi aşıların "güvensiz" olduğu gerekçesiyle ülkeye girişini yasaklamasının ardından "güvenli" aşı vurgusunda bulunan Ruhani, bu aşıların hangileri olduğunu ise belirtmedi.

Yabancı şirketlerin İran'a aşı gönderme taleplerini kabul etmediklerini açıklayan Ruhani, "Ülkeye daha önce aşı getirebilirdik. Aşı üreten bazı yabancı şirketler, bu aşıları halkımız üzerinde denemek için bize gönderme talebinde bulundu ancak Sağlık Bakanlığı, bu talebe engel oldu." diye konuştu.

Dünya Sağlık Örgütü aracılığıyla alınan 16,8 milyon doz Kovid-19 aşısının ülkeye girişinden sonra aşılama çalışmalarına başlamayı planladıklarını aktaran Ruhani, ilk aşamada yüksek riskli kişiler ve sağlık personeli dahil yaklaşık 1,3 milyon kişinin aşılanacağını kaydetti.

İran lideri Hamaney, dün devlet televizyonunda yayımlanan konuşmasında "güvensiz" olduğu gerekçesiyle Amerikan ve İngiliz üretimi aşıların ülkeye girişini yasakladığını açıklamıştı. Hamaney, 1985'te 400'ü aşkın kişinin ölümüne yol açan "kirli kan skandalına" karışan Fransa'ya da aşı konusunda güvenmediğini belirtmişti.

AA

Etiketler: Ruhani, yabancı aşı
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