Ruhani: Her gün yaptırımların kalkması için çalışmalıyız

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin ülkesine yönelik yaptırımlarının kalkması ve müzakerelerin başlaması için her gün çalışmaları gerektiğini belirterek, geçen zamanın fırsatların kaçması anlamına geldiğini söyledi.

Başkent Tahran'daki Bakanlar Kurulu toplantısının ardından konuşan Ruhani, nükleer anlaşma, yaptırımlar ve 18 Haziran'da yapılacak seçimlerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Yaptırımların kalkması için 2-3 aya ihtiyaç olmadığını ve irade olması halinde alınacak kararla ABD'nin 1 saat içinde taahhütlerine dönmesinin mümkün olduğunu savunan Ruhani, "Dikkatli olmazsak ABD'liler halkımıza müzakerelerden yana olduklarını ve İran'ın süreci geciktirdiği propagandasını yayabilirler. Kamuoyuna böyle bir bahane vermemeliyiz. Daha fazla aktif olmalıyız. Her gün müzakere ve yaptırımların kalkması için çalışmalıyız." ifadelerini kullandı.

Yaptırımların kalkması ve müzakereler için geçen ay girişimde bulunmuş olmaları durumunda "acelecilikle" suçlanabileceklerini belirten Ruhani, "Simdi acele denilecek zaman geçti. Bundan sonra yaptırımların devam ettiği her vakit fırsatın elden kaçmasıdır. Taahhütlerimize dönmeye hazırız ve yaptırımların kalkmasını bir gün dahi geciktirmeyi caiz görmüyoruz." diye konuştu.