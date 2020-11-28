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28 KASIM 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Ruhani, İranlı nükleer fizikçinin öldürülmesinden İsrail'i sorumlu tuttu

28 Kasım 2020, Cumartesi 10:31
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkenin nükleer programının mimarı olarak görülen nükleer fizikçi Muhsin Fahrizade'nin öldürülmesinden İsrail'i sorumlu tuttu.

Ruhani, "Bir kez daha küresel küstahlığın kötü elleri paralı gaspçı Siyonist rejimin kanıyla lekelendi" dedi.

Devlet televizyonuna göre, Ruhani, "Şehit Fahrizade'nin öldürülmesi düşmanlarımızın çaresizliğini ve nefretlerinin derinliğini gösteriyor. Onun şehitliği başarılarımızı yavaşlatmayacak." ifadelerini kullandı.

İranlı din adamları ve askeri yöneticilerin Fahrizade'nin öldürülmesinin intikamını alma sözü verdiği belirtiliyor.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, olayın ardından Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Fahrizade'ye yönelik suikasti "devlet terörü" olarak tanımladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da olayla ilgili yaptığı ilk açıklamada, “Size Orta Doğu’da bir hareketlenme olduğunu söylemek istiyorum. Gergin günler bizi bekliyor.” demişti.

İran nükleer programının kilit isimlerinden Muhsin Fahrizade, Tahran eyaletine bağlı Abserd ilçesinde aracına düzenlenen saldırı sonucu ölmüştü.

Euronews Türkçe

Etiketler: Ruhani, nükleer fizikçi, İsrail, sorumlu
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  • Sezai MUMCU

    28.11.2020 13:00:39

    Niye devletiniz icin birinci derecede önemli alimlerinizi olasi saldirilardan olaganüstü tedbirlerle korumuyorsunuz da onun yerine abuk subuk Azaerbaycan SINIRINA binlerce arac sevkiyat yapiyorsunuz. Kim DOST kim Düsman hala ve hala KESTIREMIYORSUNUZ ACEM GÖYNEKLILER. Türkiye'ye ve Azerbaycana HASMANE tutuma konsantre oldugunuzda DÜSMANINIZ SIZI GAFIL AVLIYOR. Yanlis ata oynuyorsunuz. Sizden gercekten güvenilir bir komsu olmanizi cok bekliyecegiz gibi. Kara kaftana bürünmek AKIL olmayi saglayamiyor.

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