Ruhani: Siyonistler İran'a karşı adım atarsa cevabını veririz

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İsrail'in ülkesine karşı adım atması halinde gereken cevabı vereceklerini belirterek, "Müzakerelerde elimizin boş olmasını istiyorsunuz fakat biz elimiz daha dolu geliyoruz." dedi.

Başkent Tahran'da Bakanlar Kurulu toplantısının ardından konuşan Ruhani, nükleer anlaşma, Natanz Nükleer Tesisi'ne yönelik saldırı ve 18 Haziran'daki cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Natanz Nükleer Tesisi'ne yapılan saldırının "İsrail işi" olduğunu ileri süren Ruhani, "Güvenlik ve istihbarat makamları nihai raporu sunmalıdır. Elbette zahirde bu Siyonistlerin işidir. Siyonistler İran'a karşı adım atarsa cevabını veririz ve ilk cevabı aldılar. İlk cevap şuydu: IR1 santrifüjlerini bozduysanız onların yerine IR6 bırakırız. Bu şekilde yapacağınız kötülüklerle bu teknolojiyi durduramayacağınızı anlayacaksınız." ifadelerini kullandı.

IR6 santrifüjlerini Natanz Nükleer Tesisi'nde aktif hale getirmeleri ve uranyumu yüzde 60 saflıkta zenginleştirmelerinin kendilerine karşı atılan adımlara bir cevap olduğunu savunan Ruhani, "İran'a karşı komplo kuramaz ve Natanz'da cinayet işleyemezsiniz. Cinayet işlediğinizde ellerinizi keseriz. Ne yaptığınızı biliyoruz. Müzakerelerde elimizin boş olmasını istiyorsunuz fakat biz elimiz daha dolu geliyoruz. Elimiz hiç boş olmayacak." görüşlerini paylaştı.

Ruhani, İsrail'in tehditlerine ilişkin de şunları kaydetti:

"Sizi iki defa vurduk. Birincisinde IR6 santrifüjleriyle ikincisinde de uranyumu yüzde 60 zenginleştirerek vurduk. Durmayacağımız bellidir. İran'ın barışçıl teknolojisinde aksaklık meydana getirmek isterseniz biz de bu çerçevede adım atarız. Sizin işiniz nükleer terörizmdir, bizim ise yasaldır."

ABD'nin nükleer anlaşmanın imzalandığı 2015 şartlarına dönmesi gerektiğini yineleyen Ruhani, müzakerelerin başlamasıyla ilgili aceleleri olmadığını söyledi.