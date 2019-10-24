'Rus askeri polisi Suriye'de devriye yaptı'

Rusya Savunma Bakanlığı, 22 Ekim'de Soçi'de yapılan Rus-Türk mutabakatı kapsamında Rus askeri polisinin Suriye'nin kuzeyinde yeni bir bölgede devriye yaptığını açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus askeri polisinin Türkiye ile yapılan mutabakat kapsamında Suriye sınırındaki yeni bir bölgede devriye yaptığını duyurdu.

Rus askeri polisinin Suriye-Türkiye sınırındaki yeni bir güzergah üzerinde devriye faaliyetleri gerçekleştirdiğini belirten bakanlık, "Kamışlı'dan Abud yerleşimine kadar olan devriye güzergahının uzunluğu 60 kilometrenin üzerinde" ifadesini kullandı.

Bakanlık, Rus askeri polisinin halkın güvenliğinin sağlanmasına ve kamu düzeninin korunmasına yardım ettiğini ve belirlenen bölgelerde devriye yaptığını belirterek, "Askeri polis, YPG unsurları ile silahlarının sınırın 30 kilometre dışına çıkarılması için de destek sunuyor" diye ekledi.

Rus askeri polisi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 22 Ekim'de Soçi'de imzalanan mutabakat muhtırası uyarınca dün saat 12.00 itibarıyla Suriye'nin kuzeyinde devriye görevine başlamıştı. YPG unsurlarının Suriye-Türkiye sınırının 30 kilometre ötesine çıkması için tanınan 150 saatlik sürenin (23 Ekim saat 12.00'dan itibaren) dolmasının ardından bölgede 10 kilometre derinlikte Rus-Türk ortak devriyeleri başlayacak.