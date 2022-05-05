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5 MAYIS 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

Rus ordusunun kayıpları açıklandı

05 Mayıs 2022, Perşembe 11:27
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun 24 Şubat-5 Mayıs dönemindeki kayıplarına ilişkin yaptığı açıklamada, Ukrayna'ya saldıran Rus ordusunun son 24 saatte 200 askerini daha kaybettiğini duyurdu.

Açıklamada, Rus ordusunun toplam 24 bin 700 asker kaybettiği ve Ruslara ait 196 uçak, 155 helikopter, 1092 tank, 2 bin 651 zırhlı araç, 499 top, 169 roketatar sistemi ve 83 hava savunma sisteminin imha edildiği belirtildi.

Rus güçlerinin 1907 araç, 10 gemi ve hafif sürat teknesi ile 312 insansız hava aracını da yitirdiği aktarılan açıklamada, Rusların fırlattığı 89 seyir füzesinin de Ukrayna hava savunma birliklerince vurularak imha edildiği kaydedildi.

Rusya Savunma Bakanlığından 25 Mart'ta yapılan açıklamada, Ukrayna'da 1351 Rus askerinin öldüğü duyurulmuştu.

AA

Etiketler: Rus ordusu, kayıp
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