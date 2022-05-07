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7 MAYIS 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

Rus ordusunun kayıpları açıklandı

07 Mayıs 2022, Cumartesi 11:24
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, 24 Şubat'tan bu yana devam eden savaşta ölen Rus asker sayısının 25 bini geçtiğini duyurdu.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından Rus ordusunun 24 Şubat-7 Mayıs dönemindeki kayıplarına ilişkin yapılan açıklamada, Rus ordusunun son 24 saatte 200 askerini daha kaybettiği bildirildi.

Açıklamada, Rus ordusunun toplam 25 bin 100 asker kaybettiği ve Ruslara ait 199 uçak, 155 helikopter, 1122 tank, 2 bin 713 zırhlı araç, 509 top, 172 roketatar sistemi ve 84 hava savunma sisteminin imha edildiği belirtildi.

Rus güçlerinin 1934 araç, 11 gemi ve hafif sürat teknesi ile 341 insansız hava aracını da yitirdiği aktarılan açıklamada, Rusların fırlattığı 90 seyir füzesinin de Ukrayna hava savunma birliklerince vurularak imha edildiği kaydedildi.

Rusya Savunma Bakanlığından 25 Mart'ta yapılan açıklamada, Ukrayna'da 1351 Rus askerinin öldüğü duyurulmuştu.

AA

Etiketler: Rus ordusu
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