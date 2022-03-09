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9 MART 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Rusya, Batı'nın yaptırımlarına karşılık vermeye hazırlanıyor

09 Mart 2022, Çarşamba 15:17
Rusya, Ukrayna işgali sonrası başta ABD ve Avrupa ülkelerinin uygulamaya koyduğu yaptırımlara karşılık vermeye hazırlanıyor. Moskova, "Batı'nın en hassas bölgelerinde hissedilecek geniş bir yanıt" üzerinde çalıştığını duyurdu.

Reuters'ın haberine göre, Dışişleri Bakanlığı ekonomik işbirliği dairesi direktörü Dmitry Birichevsky, "Rusya'nın tepkisi hızlı, dikkatli ve duyarlı olacak." dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, işgale misilleme olarak Rus petrolü ve diğer enerji ithalatlarına yasak getirdi.

Rusya bu haftanın başlarında, ABD ve Avrupa Birliği'nin Rusya'dan ham petrol ithalatını yasaklaması halinde petrol fiyatlarının varil başına 300 doların üzerine çıkabileceği konusunda uyarmıştı.

Euronews Türkçe

Etiketler: Rusya, Batı, yaptırım
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