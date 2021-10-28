Rusya'dan İsrail'e tepki

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, İsrail'in Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerine yeni konut inşa etme planlarının "Filistin topraklarının büyük bölümünün ilhakı olarak değerlendirilebileceğini" söyledi.

Mariya Zaharova, başkent Moskova’da video konferans yoluyla düzenlediği haftalık basın toplantısında, güncel konularla ilgili açıklamalarda bulundu.

Filistin meselesine değinen Zaharova, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerine yeni konut inşa etme planlarını değerlendirdi.

İsrail'in yerleşim faaliyetlerinin yasa dışı olduğu yönünde pozisyon sergilediklerini vurgulayan Zaharova, şunları kaydetti:

"Bu tür tek taraflı eylemler, Birleşmiş Milletler (BM) kararları çerçevesinde hayatta kalabilen ve coğrafi olarak bölünmez Filistin devletinin oluşturulması ile ilgili şansları ve uluslararası toplumun, Filistin ile İsrail arasında siyasi diyaloğun en kısa zamanda yeniden başlatılması için koşulların yaratılması yönündeki çabaları baltalıyor."

Zaharova, "İsrail hükümetinin, Ürdün Nehri vadisindeki İsrail vatandaşı sayısını 2026'ya kadar iki katına çıkarma yönündeki planları, işgal altındaki Filistin topraklarının büyük bölümünün ilhakı olarak değerlendirilebilir." şeklinde konuştu.

Mariya Zaharova, tüm taraflara bölgede gerilimi arttıracak adımlardan kaçınma çağrısında bulundu.