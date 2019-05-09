Rusya’dan komisyon kurma çağrısı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, İran nükleer anlaşmayla ilgili durumu normalleştirme yollarının bulunması için ortak komisyonun kurulması gerektiğini belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Yaşananların ciddiyeti, nükleer anlaşmanın öngördüğü ve İran dahil anlaşma katılımcılarının durumu normalleştirme yollarını, bölgesel ve küresel güvenliği koruma anlamında özel öneme sahip anlaşmanın garanti korunması amacıyla ileriye dönük hareketin ‘yol haritasını’ topyekun belirleyebileceği toplantıyı düzenleme gereğini dikte ediyor” ifadelerine yer verildi. İran, ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesinin yıl dönümünde, anlaşma çerçevesindeki iki taahhüdünü durdurduğunu açıklamıştı. Tahran, nükleer anlaşmadaki 26. ve 36. maddelerinin karşı tarafın verdiği sözleri ihlal etmesi durumunda kendilerine de adım atma hakkı verdiğini kaydetmişti. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, “Eğer nükleer anlaşmaya taraf ülkelerle 60 gün içinde müzakere masasına oturup petrol satışı ve bankacılık konularında milli menfaatlerimiz temin edilirse bugünkü duruma geri döneriz. Nükleer anlaşma kapsamında uranyumu yüzde 3,67 zenginleştirmeyle yükümlüyüz ancak 60 gün sonunda beş ülkeyle bir sonuca varamazsak bu yükümlülüğümüzü sona erdireceğiz” diye uyarıda bulunmuştu.

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