Rusya Google'a para cezası verdi

Rusya Anti Tekel Servisi (FAS), reklam verme lisansı olmayan AliExpress şirketi adına reklam yayınladığı gerekçesiyle Google’a 100.000 ruble para cezası kesti.

Rusya Anti Tekel Servisi (FAS), yasa dışı reklamcılık faaliyetleri yürüttüğü gerekçesiyle Google’ı 100.000 ruble (yaklaşık 9 bin Türk lirası) para cezasına çarptırdı. Söz konusu cezanın gerekçesi, Google’ın reklam verme lisansı olmayan AliExpress şirketi adına Google Adwords aracılığıyla reklam yayınlaması. Rusya Anti Tekel Servisi, Google’ı sıkça para cezasına tabii tutuyor. Google’ın ödediği en yüksek meblağ ise, iki yıllık bir kovuşturma neticesinde 2017 verdiği 438 milyon ruble (yaklaşık 40 milyon Türk lirası).

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