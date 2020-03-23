'Salgını yenmenin tek yolu dayanışma'

DSÖ Başkanı Ghebreyesus, Twitter hesabından İtalya'ya destek için gelen Kübalı doktorların görüntülerini paylaşarak salgını yenmenin tek yolunun 'dayanışma' olduğunu vurguladı

DSÖ Başkanı Ghebreyesus, Twitter hesabından İtalya'ya destek için gelen Kübalı doktorların görüntülerini paylaşarak salgını yenmenin tek yolunun 'dayanışma' olduğunu vurguladı. Twitter'da "Milletler arasındaki dayanışma, sağlık çalışanları arasındaki dayanışma, herbirimiz arasındaki dayanışma bu COVID-19 salgını durdurmanın tek yoludur" ifadelerini kullanan Ghebreyesus'ın paylaştığı videoda, İtalya'nın salgınla mücadelesine destek vermeye gelen Kübalı doktor grubu görülüyor. İtalyanlar Kübalı doktorları ayakta alkışlıyor. Kübalı doktorlar da İtalyanların bu jestine onları alkışlayarak cevap veriyor.

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