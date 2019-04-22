Sisi, 2030’a kadar iktidar istiyor

Mısır’da Sisi’nin 11 yıl daha görevde kalmasını sağlayacak yasal düzenleme için referandum düzenleniyor.

Anayasal değişiklik, Sisi’nin yargı üzerindeki denetimini de arttıracak. Mısır’da halk, Abdülfettah el Sisi’nin görev süresini 2030’a kadar uzatmanın önünü açacak olan anayasa değişikliği paketini oylamak için sandık başında. Üç gün sürecek oylamadan düzenlemeye onay çıkması bekleniyor. 61 milyon seçmenin olduğu Mısır’da referanduma ilişkin resmî sonuçların, son oy verme günü olan Pazartesi’den sonra netleşeceği belirtiliyor. Mısırlıların onayına sunulan anayasal değişiklik, devlet başkanının iki dönem görev yapmasına imkân sağlıyor, 64 yaşındaki Sisi’ye ise üçüncü kez seçilme imtiyazı tanıyor. Eğer kabul edilirse, Sisi’nin şu an dört yılla sınırlı olan görev süresi de altıya çıkacak. Anayasa değişikliği kapsamında Sisi’nin yargı üzerindeki denetimi, ordunun da Mısır siyasî hayatındaki nüfuzunu arttırması mümkün hale gelecek.

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