"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 NİSAN 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Sisi, 2030’a kadar iktidar istiyor

22 Nisan 2019, Pazartesi 00:18
Mısır’da Sisi’nin 11 yıl daha görevde kalmasını sağlayacak yasal düzenleme için referandum düzenleniyor.

Anayasal değişiklik, Sisi’nin yargı üzerindeki denetimini de arttıracak. Mısır’da halk, Abdülfettah el Sisi’nin görev süresini 2030’a kadar uzatmanın önünü açacak olan anayasa değişikliği paketini oylamak için sandık başında. Üç gün sürecek oylamadan düzenlemeye onay çıkması bekleniyor. 61 milyon seçmenin olduğu Mısır’da referanduma ilişkin resmî sonuçların, son oy verme günü olan Pazartesi’den sonra netleşeceği belirtiliyor. Mısırlıların onayına sunulan anayasal değişiklik, devlet başkanının iki dönem görev yapmasına imkân sağlıyor, 64 yaşındaki Sisi’ye ise üçüncü kez seçilme imtiyazı tanıyor. Eğer kabul edilirse, Sisi’nin şu an dört yılla sınırlı olan görev süresi de altıya çıkacak. Anayasa değişikliği kapsamında Sisi’nin yargı üzerindeki denetimi, ordunun da Mısır siyasî hayatındaki nüfuzunu arttırması mümkün hale gelecek.

Etiketler: sisi, mısır
Okunma Sayısı: 386
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • g@L!p

    22.4.2019 07:40:43

    Bence %52 ile kazanır (!)

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

İBB verilerinin kopyalanması durduruldu

''Millet kutuplaştırıldı ekonomik sorunların üstü örtülmeye çalışıldı''

Dünyada 2018'de 12 milyon hektar ormanlık alan yok oldu

"Provokatörler o köyden değil"

''Umarım başarılı bir ön seçim kampanyası yönetecek zekaya sahipsindir''

Meral Akşener'in evinin önündeki protesto davasında karar

FAO Türkiye Temsilci Yardımcısı: Dünyada her 9 kişiden biri kronik açlık çekiyor

Alman Basını: Türk siyaseti Avrupa'dan uzaklaşmak için her şeyi yapıyor

'Uyuşturucu ile mücadele komisyonu' kurulması önerisine AKP'den ret

İzmir'de SAT kursunda tahrip eğitimi sırasında kaza; 1 asker şehit

Sultanahmet Meydanı'na dünyanın en büyük lale halısı yapıldı

Joe Biden resmen ABD başkan aday adayı

''Milyonlarca çalışanın kıdem tazminatı alamadığı sisteme 'evet' mi diyeceğiz''

Mescid-i Aksa'ya fanatik yahudi baskını sürüyor

İçişleri Bakanı Soylu: Failin yakalandığı bilgisi bende var

Batı Akdeniz'e sağanak yağmur bekleniyor

Filipinler'de helikopter düştü; 3 ölü

Valilikten Taksim'de 1 Mayıs İşçi bayramı kutlamalarına izin yok

Erdoğan: Anzak Günü münasebetiyle tüm dünyaya barış çağrılarımızı yineliyoruz

En Çok Okunanlar

📷
Genel

Akıllı Tahta
📷
Genel

Tefekkür Penceresi
Genel

Hatay’da standımıza üst düzey ziyaret
Mikail YAPRAK

Meleklerin muradı ve Murat’ın melekleri..
Faruk ÇAKIR

Yine yanlış yapıyorsunuz
Genel

Suçun şahsîliği prensibi unutulmasın
İbrahim ÖZDABAK

Günün Karikatürü
Kâzım GÜLEÇYÜZ

Kur’ân’ın dört esası ve ahkâm âyetleri
M. Latif SALİHOĞLU

Tâciz, saldırı, iftira...
Ahmet BATTAL

Tepeden tırnağa, tırnaktan tepeye…

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.