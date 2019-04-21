Sri Lanka'da bir patlama daha meydana geldi: Ölü sayısı 207'ye yükseldi!

Sri Lanka'da kilise ve otelleri hedef alan saldırılarda ölü sayısı 207'ye yükseldi.

Sri Lanka'daki terör saldırlarına Türkiye'den ilk tepkiler

Sri Lanka'da yerel Daily Mirror gazetesinin haberine göre, Paskalya ayinlerinin düzenlendiği Kochchikade'de St. Anthony's, Katana'da St.Sebastian ve Batticaloa'da bir kilise ile başkent Colombo'da beş yıldızlı Shangri-La, Cinnamon Grand ve Kingsbury otellerine saldırı gerçekleştirildi.

Kilise ve otellerdeki patlamalarda 207 kişi öldü.

Sri Lanka basınında ölen ve yaralananlar arasında turistlerin olabileceği belirtildi. BBC'nin hastane kaynaklarına dayandırılan haberinde de ölenler arasında en az 9 yabancı uyruklu kişinin bulunduğu kaydedildi.

Resmi Daily News gazetesi, Sri Lanka'daki saldırılarda 500'den fazla kişinin de yaralandığını yazdı.

Patlamalardan en az ikisi intihar saldırısı

Adının açıklanmasını istemeyen bir yetkili, patlamalardan en az ikisinin intihar saldırısı sonucu olduğunun sanıldığını söylerken, saldırıların sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.

Sri Lanka Devlet Başkanı Maithripala Sirisena, patlamalar nedeniyle şoke olduğunu belirterek, sükunet çağrısında bulundu.

Sri Lanka Başbakanı Ranil Wickremesinghe, korkakça saldırıları güçlü biçimde kınadığını belirterek, "Tüm Sri Lankalılara bu trajik dönemde bir arada ve güçlü kalmaları çağrısında bulunuyorum." dedi.

Maliye Bakanı Mangala Samaraweera da Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, patlamaları, "çok sayıda masum insanın ölümüne yol açan, çok iyi koordine edilmiş anarşi ve kargaşa yaratma girişimi" olarak nitelendirdi.

Bir patlama daha meydana geldi

Sri Lanka'da hayvanat bahçesi yakınında bir patlamanın daha meydana geldiği bildirildi.

Sokağa çıkma yasağı ilam edildi

Ülkede bir patlama daha meydana geldi. Ülkede sokağa çıkma yasağı ilan edildi.