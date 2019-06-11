'Sudan güvenlik güçleri hala savaş suçu işliyor'

Londra merkezli insan hakları kuruluşu Amnesty International (Uluslararası Af Örgütü), Sudan'da hükümet güçlerinin Darfur bölgesinde savaş suçları işlemeyi sürdürdüğüne dair kanıtlar olduğunu açıkladı.

Uluslararası Af Örgütü, Darfur'da geçen yıl en az 45 köyün tamamen ya da kısmen yakıldığını bildirdi. Örgüt, bu durumun uydu fotoğraflarında görülebildiğini vurguladı. İnsan hakları kuruluşu Darfur'da yaşananlardan özellikle, hükümete bağlı paramiliter bir güç olan Hızlı Destek Kuvvetleri'ni sorumlu tuttu. Aynı paramiliter güç, geçen hafta da başkent Hartum'da onlarca sivili öldürmekle suçlanıyor. Birleşmiş Milletler ve Afrika Birliği bu ay Darfur'un Jebel Marra bölgesindeki binlerce barış gücü askerini çekip çekmeme hakkındaki kararını açıklayacak. Uluslararası Af Örgütü, askerlerin çekilmesi halinde Hızlı Destek Kuvvetleri'nin bölgede de yeni saldırılar düzenleyebileceği ve on binlerce sivilin tehdit altında olacağı uyarısında bulundu. BBC Türkçe

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