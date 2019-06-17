Sudan'ın devrik lideri Ömer el Beşir Nisan ayından beri ilk kez görüntülendi

Sudan'ın devrik lideri Ömer el Beşir Pazar günü, Nisan ayında darbe ile görevden uzaklaştırılmasından beri ilk kez görüntülendi.

Beşir, başkent Hartum'daki bir hapishaneden güvenlik güçleri eşliğinde araçla kendisine yöneltilen yolsuzluk suçlamaları dinlemek üzere savcılığa götürüldü. 75 yaşındaki eski devlet başkanının geleneksel beyaz dişdâşe giydiği ve sarık taktığı gözlendi. Beşir'in yaklaşık 30 yıl süren iktidarı, aylar süren protestoların ardından bir darbeyle son bulmuştu. Reuters, eski devlet başkanının canlı bir şekilde, gülümseyerek ve güvenlik güçleriyle sohbet ederek savcının ofisine girdiğini, ancak dakikalar sonra kaşları çatık bir şekilde ofisten çıktığını yazdı. Savcılar, Ömer El Beşir'in evinde 130 milyon doları aşkın nakit para bulunduğunu ve devrik liderin kara para aklama suçlamasından da soruşturulacağını açıklamıştı. Sudan'ın Darfur bölgesinde savaş suçu işlemekle ve soykırımla suçlanan Beşir'in hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından tutuklama kararı bulunuyor. Beşir bu suçlamaları reddediyor. BBC Türkçe

Okunma Sayısı: 150

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.