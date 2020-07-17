Suriye muhalefeti, ABD ile görüştü

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonunun (SMDK), ABD Dışişleri Bakanlığı Sezar Yasası Uygulama Grubu ile yaptığı görüşmede, "Sezar Suriye Sivil Koruma Yasası" ele alındı.

Muhaliflerin çatı kuruluşu SMDK bünyesinde kurulan Sezar Yasası Takip Grubu, ABD Dışişleri Bakanlığı Sezar Yasası Uygulama Grubu arasında video konferansı yöntemiyle bir toplantı gerçekleştirildi. SMDK Başkanı Nasır el-Hariri, toplantıda ele alınan konuları değerlendirdi. "Sezar Suriye Sivil Koruma Yasası"nın uygulanmasıyla ilgili iş birliği ve koordinasyonun sürdürülmesi amacıyla toplantının düzenlendiğini belirten Hariri, görüşmede, Esed rejimine destek veren kişilerden oluşan yeni listelerin ve rejimin yaptırımlardan kaçma girişimlerinin ele alındığını aktardı. Hariri, söz konusu yasanın temel amacının, Esed rejimini siyasi çözüme zorlamak olduğuna işaret ederek, yasanın hem Esed ailesi hem de rejim içerisinde telaş yarattığını ve etkilerini gösterdiğini kaydetti. SMDK Başkanı Hariri, "Toplantıda, Esed rejimine yönelik ilave yaptırım kararları görüşüldü. Yaptırımlar artarak devam edecek." dedi. AA

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