Suudi Arabistan'da petrol rafinerilerindeki yangın söndürüldü

Suudi Arabistan'ın petrol devlerinden Aramco'nun iki rafinerisinde insansız hava araçlarıyla (drone) gerçekleştirilen saldırı sonrası başlayan yangın söndürüldü.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Abqaiq ve Khurais petrol yerleşkelerinden yükselen alevlerin sabahın erken saatlerinde kontrol altına alındığı belirtildi. Saldırıyı Yemen'deki iç savaşın taraflarından biri olan Husiler üstlendi. Grubun sözcüsü rafinerilere 10 drone ile saldırı gerçekleştirdiklerini duyurdu. Geçtiğimiz temmuzda da Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad'daki Aramco petrol rafinerisinde yangın çıkmıştı. Kaza ile ilgili Suudi Aramco yetkilileri "teknik arıza" açıklamasında bulunmuş Yemen’deki Şii Husi milisler ise rafinerideki yangını "kendi drone"ları ile çıkardıklarını iddia etmişti. Euronews Türkçe

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