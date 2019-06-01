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The Times: Trump, Boris Johnson ile görüşmek istiyor

01 Haziran 2019, Cumartesi 11:22
Beyaz Saray yetkililerinin ABD Başkanı Donald Trump'ın önümüzdeki günlerde gerçekleştireceği Londra ziyaretinde eski Britanya dışişleri bakanı Boris Johnson ile görüşmesi için girişimlerde bulunduğu öğrenildi.

The Times'ın aktardığına göre Beyaz Saray'dan yetkililer İngiltere hükümet yetkililerine Trump'ın Johnson ile görüşmesinin bir problem yaratıp yaratmayacağını sordular.

İngiltere hükümet yetkilileri, bu görüşmenin Trump'ın ziyaretindeki "boş zamanlarında" yapıldığı sürece başbakanlık için bir sorun olmayacağını belirtti. The Times'a konuşan bir başbakanlık sözcüsü de, "Trump'ın ziyaretinde kiminle görüşeceği ona kalmış" dedi.

Trump'ın pazartesi başlayacak olan üç günlük Londra ziyaretinde Brexit Partisi lideri aşırı sağcı Nigel Farage ile de görüşmesi bekleniyor. ABD başkanı perşembe günü yaptığı açıklamalarda, "Farage ve Johnson'da Britanya'daki büyük güçler. Çok iyi, çok ilginç insanlar. İkisiyle de ziyaretimde görüşebilirim" demişti.

Trump'ın ekibi dün, görüşmelerin gerçekleşip, gerçekleşmeyeceğini doğrulamadı. 

Başbakan Theresa May geçtiğimiz haftalarda 7 Haziran'da istifa edeceğini açıklamıştı. Muhafazakar Parti'den birçok isim adaylığını açıklasa da, anketlerde Boris Johnson büyük bir fark ile önde görünüyor.

Johnson'ın İngiltere Başbakanı Theresa May'in istifasından sonra görevi devralması bekleniyor.

Etiketler: The Times, Trump, görüşme, Boris Johnson
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