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24 EYLÜL 2019 SALI - YIL: 50

Thomas Cook yöneticilerine ilişkin soruşturma talimatı

24 Eylül 2019, Salı 17:15
İngiliz hükümeti, ünlü turizm şirketi Thomas Cook'un iflasında yöneticilerin rolünün incelenmesi için soruşturma talimatı verdi.

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178 yıllık Thomas Cook iflas etti

İngiltere İş, Enerji ve Sanayi Stratejisi Bakanı Andrea Leadsome, ünlü turizm şirketi Thomas Cook'un iflas sürecini yürüten Tasfiye İşlemleri İdaresi'ne mektup yazdı. 

Leadsome, mektubunda, Thomas Cook'un iflasında şirket yöneticilerinin sorumluluğu olup olmadığının, aldıkları kararların kreditörler ya da çalışanların emeklilik planlarına zarar verip vermediğinin soruşturulması talimatı verdi.

Bu arada, İngiliz basınında, şirket yöneticilerine son 5 yıl içerisinde toplam 20 milyon sterlin ücret ve bonus ödemesi yapıldığı haberleri yer aldı.

178 yıllık Thomas Cook'un, kurtarma görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından dün sabah saatlerinde ticari faaliyetlerine son verildiği açıklanmıştı.

AA

Etiketler: thomas cook
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