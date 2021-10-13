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13 EKİM 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

THY, Angola'nın başkenti Luanda'ya sefer başlattı

13 Ekim 2021, Çarşamba 14:42
Türk Hava Yolları (THY), Angola'nın başkenti Luanda'ya başlattığı seferle uçuş ağını genişletmeye devam ediyor. Luanda seferi ile THY'nin uçuş gerçekleştirdiği ülke sayısı 128'e yükseldi.

Dünyanın en çok ülkesine uçan THY, bugün Angola'nın başkenti Luanda'ya ilk uçuşunu gerçekleştirerek Afrika kıtasında sefer düzenlediği destinasyon sayısını 61'e çıkardı.

Haftada 2 sefer yapılacak

Luanda'ya çarşamba ve cuma günleri haftada 2 sefer düzenleyecek olan THY, Luanda seferlerini geniş gövdeli Airbus A-330 tipi uçağıyla, İstanbul – Librevil – Luanda – İstanbul parkurunda icra edecek.

Atlas Okyanusu kıyısına kurulmuş olan Luanda, bölgenin en önemli yönetim ve ticaret merkezi konumunda bulunurken, doğal bir limana sahip şehirde ihraç edilen ürünler arasında kahve, pamuk, şeker, elmas ve tuz yer alıyor.

Luanda seferi ile uçuş gerçekleştirdiği ülke sayısını 128'e çıkaran THY, yeni destinasyonlarla misafirlerine sınırsız bağlantı imkanı sunarken aynı zamanda kalitesini ve hizmetini de dünyanın dört bir tarafına taşımaya devam ediyor.

Etiketler: THY, Angola, Luanda, sefer
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