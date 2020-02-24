Togo'daki 'tek aile iktidarı' değişmedi

Togo'da cumartesi günü yapılan cumhurbaşkanlığı seçimini, mevcut Cumhurbaşkanı Faure Gnassingbe kazandı. Böylece 2005’ten bu yana görevde olan Gnassingbe koltuğunu korudu, ülkedeki 50 yııllık ‘tek aile iktidarı’ da devam etti. Gnassingbe, seçimden önce “Diktatör gibi hissetmiyorum” açıklamasıyla gündeme gelmişti.

Batı Afrika ülkesi Togo'da, ülke yönetimini babasından devralan ve 15 yıldır görevde bulunan Cumhurbaşkanı Faure Gnassingbe, dördüncü dönem için tekrar aday olabilmesinin yolunu açan anayasa değişikliğinin ardından girdiği seçimi kazandı. Bağımsız Ulusal Seçim Komisyonu tarafından açıklanan kesin olmayan sonuçları aktaran Togo basınındaki haberlere göre, yedi adayın yarıştığı seçimin ilk turunda katılım oranı yüzde 76.63 oldu. İkinci tur düzenlenmeyecek Seçimin galibi, oyların yüzde 72.36'sını alan Cumhurbaşkanı Gnassingbe oldu. Gnasssingbe, kayıtlı 3.6 milyon seçmenden yaklaşık 1.94 milyonunun oyunu aldı. Onun en yakın rakibi olan Agbeyome Kodjo ise oyların yüzde 18.37'sini aldı. Ancak muhalefet seçimin adil ve şeffaf koşullarda gerçekleşmediğini ve sandığa hile karıştığını savunuyor. Gnasssingbe, ilk turda yüzde 50'yi aştığı için ikinci tur düzenlenmeyecek. Sonuçlar, Anayasa Mahkemesi'nin teyidiyle kesinleşecek. Gnassingbe: Gerçek ortaya çıktı Zaferini destekçileriyle birlikte kutlayan 53 yaşındaki Faure Gnassingbe, “Bizi rakiplerimizin çok ötesine taşıyan sonuçların açıklanmasından sonra gerçek ortaya çıktı. Yeniden güven için teşekkürler. Haydi, işe koyulalım” dedi. Muhalefet kazandığını iddia etti, direnme çağrısı yaptı Ancak sonuçların açıklanmasından birkaç saat önce, muhalefetin adayı Agbeyome Kodjo, kendi ellerindeki sonuçlara göre yüzde 57 ila 61 oranında oy aldığını ve seçimi kazandığını öne sürdü. Sonuçlara direnme çağrısı yapan Kodjo, güvenlik güçlerinden de tarafsız olmalarını talep etti.

Okunma Sayısı: 91

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.