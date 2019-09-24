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24 EYLÜL 2019 SALI - YIL: 50

Trump, BM Genel Kurulu'nda İran'a yüklendi

24 Eylül 2019, Salı 20:34
ABD Başkanı Donald Trump, New York'ta Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kuruluna hitap etti.

Trump, buradaki konuşmasında İran ile ABD arasında yaşanan gerginliğe işaret ederek, "Her ülkenin İran'a karşı harekete geçme sorumluluğu vardır." diye konuştu. 

İran'a yönelik son dönemde birçok yaptırım getirdiklerini hatırlatan Trump, buna rağmen İran'ın tavrının devam ettiğini vurguladı. 

Trump, "İran böyle davrandıkça (ABD'nin uyguladığı) yaptırımlar gevşetilmeyecek, aksine daha da sıkılaştırılacaktır." ifadelerini kullandı. 

Afganistan'daki barış sürecine ilişkin de açıklamalarda bulunan Trump, "Afganistan'da Taliban saldırılarına devam ediyor ancak müttefiklerimizle birlikte barış için çalışmayı asla bırakmayacağız." mesajı verdi.

"Gelecek küreselcilerin değil, vatanseverlerindir"

Trump, buradaki konuşmasında, ABD'yi "dünyanın en güçlü milleti" olduğunu belirterek, "Görev geldiğim günden bu yana muhteşem ordumuzu yeniden inşa etmek için 2,5 trilyonun üzerinde bir miktar harcadık. Umarım hiçbir zaman bu gücü kullanmak zorunda kalmayız." dedi.

Zeki liderlerin kendi ülkeleri ve halkını önceliğe koyduğunu belirten Trump, "Gelecek, küreselcilere ait değildir. Gelecek vatanseverlerindir. Gelecek, vatandaşlarını koruyan, komşularına saygı duyan ve her ülkeyi özel ve eşsiz kılan farklılıklarıyla gururlanan, egemen ve bağımsız milletlerindir." ifadelerini kullandı.

Ülkelerin kendi değerlerini değiştirmelerine ya da başka şeylerle değiştirmelerine gerek olmadığını vurgulayan Trump, "Özgürlük istiyorsanız ülkenizle gurur duyun. Demokrasi istiyorsanız egemenliğinizi koruyun. Barış istiyorsanız ülkenizi sevin." mesajını verdi.

İngiltere ile yeni ticaret anlaşması mesajı 

Trump, İngiltere'nin Brexit sürecinde olduğunu hatırlatarak, "İngiltere ile özel bir yeni ticaret anlaşmasını tamamlamaya hazır olduğumuzu net bir şekilde ifade ettim. Bu anlaşma her iki ülkeye de büyük katkı sağlayacaktır." diye konuştu.

Trump bu konuda İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile yakından çalıştıklarını vurguladı.

Çin'e "gözdağı" verdi

Trump, Çin'in reformlar konusunda uluslararası topluma verdiği sözleri tutmadığını savunarak, bu ülkeyi zoraki teknoloji transferi ve fikri mülkiyet haklarını çalmakla suçladı.

Trump, "ABD başka ülkelerle çatışma peşinde değil. Bizim arzumuz, barış, iş birliği ve topyekün ortak kazançtır. Ancak Amerika'nın çıkarlarını da savunmadan geri durmayacağım." mesajını verdi.

İran'a yüklendi

"İran barışsever milletlerin karşılaştığı en büyük güvenlik tehditlerinden biridir." ifadesini kullanan Trump, İran'ın nükleer silahlanma sürecine karşı durulması çağrısı yaptı.

Suudi Aramco petrol tesislerine yapılan saldırıyı hatırlatan Trump, "ABD bu saldırılara cevap olarak, İran Merkez Bankasına ve özerk varlık fonuna en üst düzey yaptırımları uyguladı." açıklamasında bulundu.

İran’ın bölgedeki eylemlerine karşı dünya liderlerini harekete geçmeye çağıran Trump, “Tüm ülkelerin İran’a karşı eyleme geçme sorumluluğu var. Hiçbir sorumlu ülke İran’ın kana susamışlığına ortaklık edemez.”

Trump, İran yöneticilerinin kendi vatandaşlarına karşı büyük sorumluluklarının olduğunu, ancak bunları yerine getirmediklerini savundu.

Kuzey Kore’ye “nükleerden arınma” çağrısı

Trump ayrıca Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile iyi bir ilişki içinde olduğunu kaydederek, “Kendisine, ülkesinin büyük bir potansiyele sahip olduğunu söylüyorum, tıpkı İran gibi; ancak bunu gerçekleştirebilmek için Kuzey Kore nükleerden arınmalı.” ifadesini kullandı.

Trump, her bir egemen ülkenin kendi sınırlarını koruma hakkına sahip olduğuna vurgu yaparak, “açık sınır” politikalarını da eleştirdi. Trump, liderlere seslenerek, “Her birinizin sınırlarını mutlak koruma hakkı vardır, elbette bizim de var.” dedi.

Maduro’yu hedef aldı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu da hedef alan Trump, Maduro için “Küba’nın kuklası” ifadesini kullandı. Trump, “Diktatör Maduro, Kübalı korumalarca korunan ve kendi halkından saklanan biridir, kendi ülkesinin petrolünü Küba’ya vererek kendi yozlaşmış iktidarını sürdürmektedir.” dedi.

Trump'ın BM konuşması yaklaşık 40 dakika sürdü.

AA

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