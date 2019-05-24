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24 MAYIS 2019 CUMA - YIL: 50

Trump: Huawei tehlikeli

24 Mayıs 2019, Cuma 18:44
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Huawei'yi bir kez daha tehlikeli olarak tanımlarken, şirketin Çin ile yapacakları ticaret anlaşmasının bir parçası olabileceğini açıkladı.

Çin Dışişleri Bakanlığı ise, ABD'nin Huawei konusunda "söylentiler uydurduğunu" savunarak bu ülkenin "devlet gücüyle diğer ülkelerin şirketlerine baskı kuran ve ikili iş birliğine zarar veren hatalı davranışlarını değiştirmesi" gerektiğini bildirdi.

Bakanlık Sözcüsü Lu Kang, başkent Pekin’de düzenlediği olağan basın toplantısında, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve ABD Başkanı Donald Trump’ın Huawei ve ticaret müzakereleri açıklamalarına yönelik değerlendirmelerde bulundu.

"Bir süredir bazı Amerikalı siyasetçiler sürekli Huawei hakkında söylentiler uyduruyor. Ancak öteden beri ülkelerin istedikleri kanıtları ortaya koyamıyorlar." diyen Lu, Washington yönetiminin ülke içinde ticaret ve teknoloji savaşını provoke etmesinin pazarda kaos ürettiğini ve Amerikalı siyasetçilerin her türlü taraflı söylentilerle ABD kamuoyunu yanlış yönlendirmeye çalıştığını savundu.

Euronews Türkçe

Etiketler: Trump, Huawei, tehlikeli
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