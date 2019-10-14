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15 EKİM 2019 SALI - YIL: 50

Trump'tan Suriye ile ilgili yeni açıklama

14 Ekim 2019, Pazartesi 23:27
ABD Başkanı Trump, "Suriye'de Kürtler'in korunmasına yardım etmek isteyen herkes benim için iyidir, bu Rusya, Çin ya da Napoleon Bonaparte olabilir. Umuyorum iyi iş çıkarırlar. Biz 7 bin mil uzaktayız." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, "Suriye ya da onlara yardım etmek isteyen kim varsa, doğal olarak Kürtler'i korumak istiyor. Ben daha çok ABD'nin sınırı ve bir parçası olan güney sınırına (ABD - Meksika sınırı) odaklanmayı tercih ederim." ifadesini kullandı.

Trump, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Fox News muhabiri Katie Pavlich'in DEAŞ konusunda Avrupalı ülkelerin bir anlaşma yapmadığını anımsatarak, "Şimdi Almanya Başbakanı Angela Merkel ortaya çıkıp, Türkiye'ye (operasyondan) vazgeçmesini söylüyor. Avrupalıların çok fazla sorumluluğu yok mu?" paylaşımına yer verdi.

Söz konusu paylaşım için Pavlich'e teşekkür eden Trump, "Tutukladığımız ve Avrupa ülkelerinden gelen DEAŞ mensuplarının, geldikleri yere geri dönmesini önerdim ama bu önerim birçok kez reddedildi. Belki de onlar (Avrupa) her zamanki gibi ABD'nin büyük maliyetlerin altına gireceğini düşündü." ifadesini kullandı.

Trump, DEAŞ'ı yenilgiye uğrattıklarını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Askerlerimizin büyük kısmını Suriye'nin dışına çıkardım. Bırakın Suriye ve Esed, Kürtleri korusun ve toprakları için Türkiye ile savaşsın. Generallerime neden düşmanımızın toprağını korumak için, Suriye ve Esed için savaştığımızı sordum. Suriye'de Kürtler'in korunmasına yardım etmek isteyen herkes benim için iyidir, bu Rusya, Çin ya da Napoleon Bonaparte olabilir. Umuyorum iyi iş çıkarırlar. Biz 7 bin mil uzaktayız."

Trump Meksika sınırına odaklanacak

Bazı kişilerin ABD'den, bu ülkenin düşmanı olan Esed yönetimindeki, 7 bin mil ötedeki Suriye sınırını korumasını istediğini belirten Trump, "Aynı zamanda, Suriye ya da onlara yardım etmek isteyen kim varsa, doğal olarak Kürtler'i korumak istiyor. Ben daha çok ABD'nin sınırı ve bir parçası olan güney sınırına odaklanmayı tercih ederim. Bu arada, (yasadışı göçmen sayıları) sayılar düşüyor ve duvar örülüyor!" mesajını paylaştı.

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