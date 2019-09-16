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16 EYLÜL 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

Tunus'ta Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları netleşiyor

16 Eylül 2019, Pazartesi 16:00
Açılan sandıklara göre, Anayasa Profesörü Kays Said oyların yüzde 19'unu, tutuklu medya patronu Nebil el-Karvi yüzde 14,9'unu, Nahda Hareketi'nin adayı Abdulfettah Moro ise yüzde 13,1'ini aldı.

Tunus'ta gözler seçim sonuçlarına çevrildi

Tunus'taki cumhurbaşkanlığı yarışında iki isim öne çıkıyor

Tunus seçim tarihinde bir ilk

Tunus Yüksek Seçim Komisyonu (YSK), dün yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oyların yüzde 39'unun sayıldığını ve buna göre Kays Said'in yüzde 19'luk oy oranıyla yarışı önde götürdüğünü açıkladı.

Tunus'ta seçimleri düzenleyen Yüksek Seçim Komisyonunun (YSK) resmi sosyal medya hesabı üzerinden, Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına ilişkin veri paylaşıldı.

Yerel saatle 11.56'ya kadar açılan sandıkların yüzde 39'unun resmi sonuçlarına göre, Kays Said oyların yüzde 19'unu, Nebil el-Karvi yüzde 14,9'unu alarak, ikinci tur için önde giderken Abdulfettah Moro ise yüzde 13,1'le 3. sırada yer alıyor.

Tunus'ta Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kamuoyu araştırma şirketi Sigma Konsey'in ulusal bir kanal için hazırladığı gayri resmi çıkış anketleri, bağımsız aday Anayasa Profesörü Kays Said'in yüzde 19,5, tutuklu medya patronu ve Tunus'un Kalbi Partisi Lideri Nebil el-Karvi'nin yüzde 15,5 oy oranıyla ikinci tura kalmayı başardığını göstermişti.

Nahda Hareketi'nin adayı Abdulfettah Moro'nun ise yüzde 11 oy oranıyla üçüncü sırada olduğu belirtilmişti.

Tunus'ta, YSK tarafından sandıkların kapanmasının ardından yapılan açıklamada, yurt içindeki katılım oranının yüzde 45,02; yurt dışında ise yüzde 19,7 olduğu duyurulmuştu.

AA

Etiketler: tunus
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