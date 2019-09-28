Türkiye’deki, Rus propagandasına dikkat

Ukrayna’nın Kıyiv şehrinde Milletlerarası Türk Kooperatifçilik Kongresi gerçekleştirildi. Ukrayna Milletvekili Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, “Rus propagandasını Türkiye’ye yaymaya gayret ediyorlar” dedi.

Ukrayna’nın Kıyiv şehrinde gerçekleştirilen Milletlerarası Türk Kooperatifçilik Kongresi’nde Kırım Tatar halkının millî lideri, Ukrayna Milletvekili Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, Rusya’nın Kırım’daki işgalini ve Kremlin’in Türkiye’deki propaganda faaliyetleri hakkında değerlendirmelerde bulundu. qha’da geçen habere göre yaklaşık 100 kişinin katıldığı kongreye, akademisyenlerin dışında Kıyiv’de yaşayan Türk ve Kırım Tatar vatandaşları da katılım gösterdi.

Rus propagandasına dikkat

Kıyiv’de yapılan kongre çercevesindeki toplantıda konuşan Kırımoğlu, “Rusya Türkiye’ye çok önem veriyor çünkü Türkiye’de birçok faaliyet yürütüyorlar. Meselâ Sputnik ile internet yayını olsun Rusya tarafından finansman edilen ulusal kanallar olsun Rus propagandasını Türkiye’ye yaymaya gayret ediyorlar.” dedi.

“Kırım’ın işgalden kurtarılması diplomasiyle olacak”

Kırımoğlu, konunun önemine dikkat çekmek için, “Son zamanlara aldığımız malûmatlara göre, Rus gizli istihbaratı (FSB), Türkiye’deki Kırım Tatar diasporası içinde Rus yanlılarını birleştirmek, kendilerine çekmek için 30 milyon euro ayırmış” ifadelerini kullandı. Ayrıca Kırımoğlu, özellikle Türkiye’de Rus propaganda faaliyetlerine dikkat çekerek, “Kırım’ın işgalden kurtarılması savaşla değil diplomatik yollarla olacak” dedi. Türkiye’deki birtakım iş adamlarının Ukrayna’nın kanunlarını çiğneyerek, Kırım’da Rus işbirlikçilerle ortaklık kurmalarına da değinen Kırımoğlu, “Birkaç kuruş kazanayım diye bizim milletimize karşı devletin kanunlarını çiğneyip böyle şeyler yapıyorlar. bu gibi durumlar hakkında çok dikkatli olmamız lâzım” ifadelerini kullandı.