Türkiye'den Afganistan'daki saldırıda ölenler için taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'ın Logar vilayetinde iftar saatlerinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda yaşamını yitirenler için taziye mesajı yayımladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Afganistan'da iftar saatinde gerçekleştirilen söz konusu bombalı saldırıda aralarında lise öğrencilerinin de bulunduğu çok sayıda kişinin vefat ettiğinin ve yaralandığının büyük üzüntüyle öğrenildiği kaydedildi. Açıklamada, "Bu menfur terör saldırısının faillerini lanetliyor ve adalet önünde hesap vermelerini temenni ediyoruz." ifadesi kullanıldı. Saldırıda ölenlere Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifa dilenen açıklamada, dost ve kardeş Afgan halkına ve hükümetine taziyede bulunuldu. Afganistan'da Logar vilayetinin merkezi Pul-i Alem şehrinde dün yerel saatle 19.00 sıralarında bomba yüklü araçla saldırı düzenlenmişti. Saldırıda en az 30 kişi ölmüş, 90'dan fazla kişi yaralanmıştı. AA

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