"Ukrayna'da en az 64 sivil öldü"

Birleşmiş Milletler (BM), Rusya'nın saldırı başlattığı Ukrayna'da 64 sivilin öldüğünü, 176 sivilin yaralandığını bildirdi.

BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisinden (OCHA) yapılan açıklamada, Ukrayna'daki sivillerin durumuna ilişkin bilgi paylaşıldı. Açıklamada, BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinin ülke genelinde havadan ve karadan yapılan saldırılarda, 24 Şubat saat 04.00 ile 26 Şubat saat 17.00 arasında 64 sivilin öldüğünü, 176 sivilin yaraladığını rapor ettiği aktarıldı. Gerçek rakamların muhtemelen "önemli ölçüde daha yüksek" olduğu vurgulanan açıklamada, gelecek günlerde sivil kayıpların daha da artabileceği uyarısı yapıldı. OCHA, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin "Rus askeri operasyonlarının" ilk gününden bu yana 130 askeri personelin öldüğü ve 310'unundan fazlasının da yaralandığı açıklamasını da paylaştı. Sivil altyapı tesislerine yapılan saldırıların yüz binlerce kişiyi elektriksiz ve susuz bıraktığı belirtilen açıklamada, yüzlerce evin hasar gördüğü veya yıkıldığı ifade edildi. AA

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