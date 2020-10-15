Yemen'de 489 esir 'takas' edildi

Yemen'de hükümet ile Husiler arasındaki esir takası anlaşması kapsamında, Husilerden 360'ı, hükümet yanlısı esirlerden ise 129'ı serbest bırakıldı.

Yemen'de taraflar arasındaki esir takası anlaşması kapsamında, Husi esirlerden 360'ının Sana'ya ulaştığı, Husi milisler tarafından tutulan 129 esirin de Sana'dan ayrıldığı belirtildi. Husilere ait el-Mesira televizyon kanalının haberine göre, Husilerin esir işleri sorumlusu Abdulkadir Murteza, Eylül 2014'ten bu yana Husilerin kontrolünde olan başkentte düzenlediği basın toplantısında, Husilerden 360 esiri taşıyan 3 uçağın Sana'ya ulaştığını söyledi. Gün içerisinde 110 kişiyi taşıyan dördüncü uçağın da ulaşacağını ifade eden Murteza, cuma günü ise Aden Havalimanı'ndan 200 esirin daha Sana'ya gelmesinin planlandığını aktardı. Murteza ayrıca Sana'da ise 150 esirin serbest bırakılacağını belirtti. Murteza, esir işleri komitesi olarak yeni anlaşmalarla sonuçlanacak yeni istişarelere doğrudan başlanılması konusunda istekli olduklarını kaydetti. Öte yandan Husiler tarafından tutulan 15'i Suudi Arabistanlı, 5'i Sudanlı Yemen hükümetinden 129 esiri taşıyan iki uçağın Sana Havalimanı'ndan ayrıldığı kaydedildi. Sana Havalimanı yetkililerinden alınan bilgiye göre, Sana Havalimanı'ndan alınan esirler, Hadramevt ile Suudi Arabistan'ın Abha kentine nakledilecek. Abha Havalimanı'na giden Uluslararası Kızılhaç Komitesi'ne (ICRC) ait uçakta 19 esirin olduğu, Hadramevt'teki Seyun Havalimanı'na giden uçakta ise 110 esirin olduğu belirtildi. AA

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