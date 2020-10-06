Yemen'de BM yardım programı askıya alındı

Birleşmiş Milletler (BM), Yemen'de yüzbinlerce kişiye fayda sağlayan BM programının finansman sıkıntısı nedeniyle askıya alındığını duyurdu.

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen İnsani İşler Koordinatörü Lise Grande, yaptığı yazılı açıklamada, ülkede hayvancılığın kırsal kesimde yaşayan aileler için ana gelir kaynaklarından biri olduğu belirtti.

Finansman yetersizliği nedeniyle hayvancılık aşılama programının iptal edildiğini kaydeden Grande, bu programdan yararlanan yüzbinlerce Yemenli ailenin gıda güvensizliği riskiyle karşı karşıya olduğunu vurguladı.

Hayvanları aşılamanın durdurulmasını "yıkıcı bir darbe" olarak nitelendiren Grande, aşılama programının devam ettirilmesi için 3 milyon dolara acil ihtiyaç olduğunu aktardı.

BM Yemen İnsani İşler Koordinatörü Grande, 23 Eylül'de yaptığı yazılı açıklamada, "BM'nin Yemen'deki 45 yardım programından 15'ine son verilmesi durumunda kalındı. Eğer finansal destek sağlanmazsa 30 program daha aynı şekilde hizmet veremez duruma gelebilir." ifadelerini kullanmıştı.

Taahhüt edilen bağışların sadece yüzde 40'ı ödendi

BM'nin, Suudi Arabistan'ın çağrısıyla dünyanın en büyük insani krizinin yaşandığı Yemen'e 2,41 milyar dolar yardım fonu toplanması için haziran ayının başında düzenlediği konferansta, sadece 1,35 milyar dolar yardım sözü verilmişti.

BM, temmuz ayının başında yaptığı açıklamada, Yemen konferansında bağışçı ülkeler tarafından taahhüt edilen yardımların da sadece yüzde 40'ının yerine getirildiğini duyurmuştu.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM'ye göre dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de, nüfusun yüzde 80'i insani yardım ve korumaya muhtaç durumda bulunuyor.