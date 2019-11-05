Yemen'de 'Riyad Anlaşması' imzalandı

Yemen hükümeti ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin desteklediği ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi arasındaki krizi sona erdirmesi beklenen Riyad Anlaşması imzalandı.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen törende imzalar, Yemen Başbakan Yardımcısı Salim el-Hanbeşi ve Güney Geçiş Konseyi temsilcisi Nasır el-Habci tarafından atıldı. İmza töreninde Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın yanı sıra Yemenli, Arap ve yabancı siyasiler de hazır bulundu. Anlaşmada ana maddelerin yanı sıra siyasi, ekonomik, askeri ve güvenlik düzenlemeleriyle ilgili ek maddeler yer alıyor. AA

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