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31 MAYIS 2019 CUMA - YIL: 50

Zarif'ten Arap Zirvesine tepki

31 Mayıs 2019, Cuma 15:11
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ve Arap zirvesinde İran ile ilgili yapılan açıklamalara tepki gösterdi.

İran'ın başkenti Tahran'da Kudüs Günü münasebetiyle düzenlenen yürüyüşe katılan Zarif, burada devlet medyasına yaptığı açıklamada KİK ve Arap zirvelerindeki İran'a yönelik bildirilere tepki gösterdi. 

Zarif, 14'üncü İslam İşbirliği Teşkilatı olağan zirvesinin bugün Mekke'de yapılacağını hatırlatarak "Arap zirvesine katılan ülkeler, dün akşam İsrail’i sevindiren İran aleyhtarı yaygaralar kopardılar. Bugün yapılacak İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısında teşkilatın kuruluş amacı olan adımları atsalar daha iyi olacaktır. Bu amaç da Kudüs halkı ve Filistin milletinin himaye edilmesidir." ifadelerini kullandı.

İran Dışişleri Bakanı şöyle devam etti:

"Bazı Arap ülkelerinin liderleri, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun yanında yer almaları durumunda emellerine ulaşacakları vehmine kapılıyor. Bunların amacı yerlerini sağlama almak ve bu noktadaki hedeflerine ulaşmaktır. Fakat Netanyahu Demir Kubbeyle İsrail’i dahi koruyamadı, bu ülkeleri nasıl koruyabilir?"

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) olağanüstü zirvesi ve 21 Arap ülkesi liderinin katıldığı olağanüstü Arap zirvesinin ardından yayımlanan sonuç bildirgesinde İran'a, "bölgeyi savaşa sürüklememe, bölge ülkelerinin iç işlerine müdahale etmeme, terör örgütlerini desteklememe ve uluslararası deniz ulaşımını tehdit etmeme" çağrısı yapılmıştı.

Söz konusu zirvelerin ardından Mekke'de bugün de 14'üncü İslam İşbirliği Teşkilatı olağan zirvesinin düzenlenmesi planlanıyor.

AA

Etiketler: İran, Zarif, Arap Zirvesi, tepki
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