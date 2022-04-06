Zelenskiy'den Avrupa'ya tepki

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Avrupa'nın Rusya'ya yaptırımlar konusundaki "kararsızlığına" tahammül edemediğini söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, video bağlantısıyla İrlanda Parlamentosu'na hitap etti.

Rusya'nın gece yine Ukrayna'yı vurduğunu belirten Zelenskiy, Rus güçlerinin insanların geçimlerini elde ettiği her şeyi hedef aldığını vurguladı.

"Gıda kıtlığı olacak"

Rusya'nın ihracat için tarımsal yükleri olan gemilerin limanlardan ayrılmasına izin vermediğine dikkati çeken Zelenskiy, "Bunu neden yapıyorlar? Çünkü onlar için açlık bize, sıradan insanlara karşı bir tahakküm aracı, bir silah. Ukrayna, ihracatta dünyanın önde gelen gıda tedarikçilerinden biri. Bu sadece açık veya açlık tehdidi ile ilgili bir konu değil. Gıda kıtlığı olacak ve fiyatlar yükselecek." açıklamasını yaptı.

Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'da yaptığı her şeyden sorumlu tutulması gerektiğini belirterek, 42'nci gününde Ukrayna'da en az 167 çocuğun öldürüldüğünü aktardı.

"Kiliseleri, sığınakları bile hedef alıyorlar"

Rus ablukası ve saldırısı altındaki Mariupol kentindeki vahşetin boyutunun bilinmediğini ifade eden Zelenskiy, "Rus bombardımanı sonucunda 927 eğitim kurumu, 258 hastane hasar gördü, hatta 78 ambulansa ateş açıldı. Kadın ve çocuklardan başka kimsenin olmadığını kesin olarak bildikleri kiliseleri, sığınakları bile hedef alıyorlar. Bunu yapan ülke, medeni ülkeler arasında olmayı hak etmiyor." diye konuştu.

"Kararsızlığa tahammül edemiyorum"

Rusya'nın Ukrayna'ya sömürgeci bir ordu olarak geldiğini belirten Zelenskiy, Avrupa'da Moskova'ya yönelik yaptırımlar konusundaki kararsızlığa ise tepki gösterdi.

Ukrayna Devlet Başkanı, "Ukrayna'da yaşadığımız onca şeyden sonra, Rus birliklerinin yaptığı onca şeyden sonra herhangi bir kararsızlığa tahammül edemiyorum." dedi.