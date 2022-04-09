Zelenskiy: Savaş dünyayı birleştirdi

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, “Savaş, Ukrayna’yı birleştirdi. Bu savaş hem Avrupa Birliği’ni hem de dünyayı da birleştirdi” dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile Kiev’de yaptığı görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi. Ukrayna ile Avrupa Birliği arasındaki diyalog ortamının önemli olduğunu belirten Zelenskiy, “Savaş, tamamen Ukrayna’yı birleştirdi, halkı hükümetle (birleştirdi) ve bu yüzden Ukrayna bu kadar güçlü. Ne yazık ki bu savaş çok sayıda kurban getirdi. Ve bunun etrafında, Ukrayna’yı ve Ukraynalıları korumak için, bu savaş hem Avrupa Birliği’ni hem de dünyayı birleştirdi.” dedi. AA

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