Birleşmiş Milletler (BM), ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'yi "devralma" ve buradaki Filistinlileri başka ülkelere yerleştirme planlarıyla ilgili doğrudan yorum yapmaktan kaçınarak "Zorla yerinden etme etnik temizlikle eşdeğerdir." açıklamasında bulundu.

Kabul edilemez - 'Aklını tamamen yitirmiş durumda'

Amerikalı Müslümanlar Trump-Netanyahu görüşmesine tepki gösterdi: Netanyahu bir "savaş suçlusu"

Kanada da Trump'a karşı Filistinlilerin yanında

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Trump'ın Gazze'yi devralma planına ilişkin doğrudan açıklama yapmaktan kaçınan Dujarric, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in bugün BM Filistin Halkının Devredilemez Haklarının Kullanımı Komitesi (CEIRPP) tarafından düzenlenecek toplantıda konuşacağını bildirdi.

Dujarric, Genel Sekreter'in buradaki Gazze konusunda, "Şimdi ileriye dönük hedefler konusunda çok net olma zamanı. Öncelikle kalıcı ateşkes ve tüm esirlerin serbest bırakılması için baskı kurmaya devam etmeliyiz. Daha fazla ölüm ve yıkıma dönemeyiz. İkinci olarak ise çözüm ararken sorunu daha da kötüleştirmemeliyiz. Uluslararası hukuka sadık kalmak ve her türlü etnik temizliği engellemek şart." ifadelerini kullanacağını kaydetti.

Bu ifadelerin, Trump'ın açıklamaları çerçevesinde ele alınıp alınmayacağı konusunda ise Dujarric, bu çerçevede değerlendirilmesinin makul olduğunu dile getirdi.

"Tüm tarafların onurunun ve haklarının korunmasını destekliyoruz"

Dujarric, AA muhabirinin, "BM Genel Sekreteri, Trump'ın planının Filistin topraklarında daha fazla yıkıma yol açmasından endişe ediyor mu? Aynı zamanda, bu tarz egemen toprakları ele geçirme, kontrol etme gibi açıklamaların başka ülkelere örnek teşkil etmesinden korkuyor mu?" sorularını yanıtladı.

Trump'ın planının örnek teşkil etmesi hususunda Dujarric, "Dünyadaki mevcut durumu görüyoruz." ifadesini kullandı.

Dujarric, Filistin topraklarında daha fazla yıkım endişesiyle ilgili ise "Biz ilkesel olarak çatışmaların diyalog ve müzakereler yoluyla çözülmesini, tüm tarafların onurunun ve haklarının korunmasını destekliyoruz." demekle yetindi.

Konuya ilişkin doğrudan açıklama yapmaktan kaçınan Dujarric, "Sizce zorla yerinden etme etnik temizlik midir?" sorusuna ise, "Zorla yerinden etme etnik temizlikle eşdeğerdir." cevabını verdi.

Trump'ın Gazze'yi "devralma" ve Filistinlileri yeniden yerleştirme planı

Başkan Trump, dün Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ortak basın toplantısında ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralacağını ve oradaki patlamamış bombalar ile diğer silahların sökülmesinden ve yıkılmış binalardan kurtulmaktan sorumlu olacağını söylemişti.

Gazze'nin artık tamamen yerle bir olmuş devasa bir yıkım alanı olduğunu kaydeden Trump, Gazze'deki Filistinlilerin başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine gitmelerinin çok daha iyi olacağını savunmuştu.

Trump, "ABD, Gazze Şeridi'ni devralacak ve orada bir iş yapacağız. Oraya sahip olacağız ve sahadaki tüm tehlikeli patlamamış bombaların ve diğer silahların sökülmesinden, yıkılmış binalardan kurtulmaktan sorumlu olacağız." ifadesini kullanmıştı.

Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze halkını yerinden etmeye yönelik sözlerine ilişkin, "Gazze bizim ülkemizin bir parçası, evimiz. Gazze halkını 'daha mutlu ve güzel bir yere' göndermek isteyenler, İsrail'deki ilk evlerine dönmelerine izin versin." açıklamasında bulunmuştu.