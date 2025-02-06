Kanada da Trump'a karşı Filistinlilerin yanında

Kanada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'deki Filistinlileri zorla yerinden etme planını açıklamasının ardından Filistinlilerin kendi kaderlerini tayin etme hakkını desteklediğini bildirdi.

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Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly, X sosyal medya hesabından, ABD Başkanı Trump'ın Gazze'yi "devralma" ve burada yaşayan Filistinlileri zorla yerinden etme planına ilişkin açıklama yaptı.

Joly paylaşımında, ülkesinin "Gazze konusunda uzun süredir devam eden tutumunun" değişmediğini vurgulayarak, "İsraillilerin ve Filistinlilerin uluslararası kabul görmüş sınırlar içerisinde güvenle yaşayabilecekleri iki devletli çözüme ulaşması konusunda" kararlı olduklarını kaydetti.

Hamas'ın Gazze'nin yönetiminde herhangi bir rolü olmadığını belirten Joly, "Filistinlilerin Gazze'de zorla yerinden edilmeleri de dahil olmak üzere kendi kaderlerini tayin etme hakkını destekliyoruz." ifadesini kullandı.

Trump'ın, Gazze'yi "devralma" ve Filistinlileri zorla yerinden etme planı

Donald Trump, Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlenen ortak basın toplantısında, ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralacağını ve oradaki patlamamış bombalar ile diğer silahların sökülmesinden ve yıkılmış binalardan kurtulmaktan sorumlu olacağını söylemişti.

Gazze'nin artık tamamen yerle bir olmuş devasa bir yıkım alanı olduğunu kaydeden Trump, Gazze'deki Filistinlilerin başta Mısır ve Ürdün olmak üzere, komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine gitmelerinin çok daha iyi olacağını savunmuştu.

Trump, "ABD, Gazze Şeridi'ni devralacak ve orada bir iş yapacağız. Oraya sahip olacağız ve sahadaki tüm tehlikeli patlamamış bombaların ve diğer silahların sökülmesinden, yıkılmış binalardan kurtulmaktan sorumlu olacağız." ifadesini kullanmıştı.