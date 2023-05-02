12. sınıf öğrenciler için devamsızlık kararı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, CNN Türk’te gündeme dair açıklamalarda bulunurken, 12. sınıf öğrencileri için devamsızlık affının geldiğini açıkladı.

Bakan Özer, “Bakanlık her yıl sınavdan sonra bu müjdeyi veriyordu” ifadelerini kullandıktan sonra 12. sınıf öğrencilerin bu yıl devamsızlıktan kalmayacağını belirtti. Özer, “16 Haziran’da okulları kapattıktan sonra ilkokulu da kapsama alarak telafi eğitimi yapacağız. Eğitim dönemi başladığında da yine 1 aylık telafi eğitimi olacak. Öğrencilerimizin durumunu ölçmek için de sınav yapacağız” dedi. Haber Merkezi

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